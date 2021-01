Forum économique Jordanie-Maroc : une importante délégation d’opérateurs économiques à Amman ‎ ‎

La Confédération Générale des Entreprises du Maroc (CGEM) et le Groupement ‎Professionnel des Banques du Maroc (GPBM) organisent un forum économique, le 13 janvier ‎‎2020 à Amman, en collaboration avec The Jordanian Businessmen Association, The Jordan ‎Chamber of Industry et The Association of Banks in Jordan.‎

Cette initiative fait suite à la visite de travail et d’amitié effectuée par Sa Majesté le Roi ‎Abdallah II au Maroc les 27 et 28 mars 2019. Elle a été annoncée dans le communiqué ‎conjoint qui avait sanctionné ladite visite.‎

Une importante délégation d’hommes d’affaires et de représentants de banques marocaines ‎participera à cette mission qui vise à promouvoir les relations économiques et commerciales ‎entre les deux Royaumes.‎

La mission comprendra un forum économique en plénière, des ateliers dans le tourisme et le ‎transport, l’agriculture et l’agro-industrie, les services bancaires et financiers, les technologies ‎de l’information et de la communication, les énergies renouvelables et les ressources hydriques, ‎le BTP et l’immobilier, la santé et l’industrie pharmaceutique et les start-up, des rencontres ‎BtoB et des visites de sites industriels.‎