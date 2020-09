France/Coronavirus : Les salariés contraints de garder leurs enfants et ne pouvant télé-travailler vont bénéficier du chômage partiel

Le gouvernement français a annoncé, mercredi, la mise en place d’une mesure de chômage partiel pour les salariés contraints de garder leurs enfants et ne pouvant télé-travailler, en raison de la crise du coronavirus.

Une mesure de chômage partiel va être mise en place pour les salariés français contraints de garder leurs enfants et ne pouvant télétravailler en raison de la crise du coronavirus, a annoncé l’exécutif français dans un communiqué relayé par les médias du pays.

Ils pourront ainsi “bénéficier d’un revenu de remplacement dès le premier jour de leur arrêt de travail, et au plus tard jusqu’à la fin de la période d’isolement”, précise le ministère des Solidarités et de la Santé.

“Cette indemnisation pourra bénéficier à un parent par foyer, en cas d’incapacité de télétravail des deux parents et sur présentation d’un justificatif”, ajoute-t-on.

Des mesures sont également prévues pour les indépendants et les fonctionnaires.

Ces dispositifs couvriront “tous les arrêts à partir du 1er septembre 2020”, est-il encore précisé.

Lundi, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer avait indiqué que 28 établissements scolaires ainsi que 262 classes étaient fermés en France en raison de cas de Covid-19.

La France enregistre depuis plusieurs semaines une augmentation inquiétante des contaminations au nouveau coronavirus tout particulièrement parmi les jeunes, alors que les autorités et les médecins appellent à redoubler de vigilance et au respect stricts des mesures préventives afin d’éviter une deuxième vague.

Le dernier bilan dévoilé mercredi par les autorités sanitaires françaises fait état de 30 décès dus au Covid-19 et de 8.577 nouveaux cas de contamination en 24 heures.