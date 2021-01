France/Covid: Feu vert du Sénat au report des élections départementales et régionales

Le Sénat français a adopté, mardi en première lecture, le projet de loi portant report des élections pour le renouvellement général des conseils départementaux, régionaux et des assemblées de Corse, de Guyane et de Martinique.

Le projet de loi reporte ainsi à juin 2021 les élections départementales et régionales initialement prévues en mars de la même année en raison de la crise sanitaire.

Le texte, adopté à main levée dans l’objectif de prévenir un nouveau report au-delà du mois de juin, sera examiné en première lecture à l’Assemblée nationale le 9 février.

Les sénateurs ont voté également la modification de la date des scrutins de 2027, pour éviter une trop grande proximité avec l’élection présidentielle prévue cette même année, indique le Sénat dans un communiqué.

En séance publique, la chambre haute, dominée par l’opposition de droite, a apporté des amendements tendant à fixer la date du second tour des élections départementales et régionales au plus tard au 20 juin 2021 et prévoir qu’une même machine à voter peut être utilisée pour les élections régionales et départementales.

Les amendements concernent également la mise en place une campagne audiovisuelle en amont des scrutins afin d’expliquer le rôle et le fonctionnement des conseils départementaux, note le communiqué.

( Avec MAP )