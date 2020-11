France: Lancement d’une vaste étude sur l’impact psychologique du Covid-19

Une vaste étude scientifique a été lancée, lundi en France, en vue de mesurer l’impact psychologique de la pandémie du nouveau coronavirus sur les populations, a annoncé France Assos Santé.

A travers cette campagne unique en genre baptisée “Vivre-Covid19”, France Assos Santé et ses 85 associations membres veulent recruter 10.000 participants en France métropolitaine qui seront invités à répondre, chaque mois jusqu’en mai 2022, à un questionnaire.

Elle cherche à mesurer ainsi les conséquences de la crise du Covid-19 sur l’état psychique de la population et le suivi des malades chroniques notamment, des porteurs de handicap, des aidants et des bien portants.

“En participant à cette étude, vous nous permettrez de défendre votre voix et d’éclairer les décideurs sur l’impact psychologique à long terme de la pandémie au sein de la population des patients et usagers du système de santé”, écrit France Assos Santé sur son site Internet.

A ce jour, plus de 2 000 personnes participent a la phase pilote de l’étude, rappelle la même source.

Les premiers retours montrent une anxiété ressentie par 78,9% des personnes interrogées et une prise en charge dégradée pour 61,5%, qui ont eu un rendez-vous déprogrammé, selon un communiqué relayé par les médias.

Pour rappel, le gouvernement avait fait état récemment d’une dégradation significative de la santé mentale des Français entre fin septembre et début novembre à cause de la pandémie du Covid-19 et les restrictions mises en place en vue d’endiguer le virus.

“Une augmentation conséquente des syndromes dépressifs” a été observée au cours de cette période pour tous les profils sociodémographiques, avait déclaré le 19 novembre le ministre de la Santé Olivier Véran, notant qu’elle “s’avère encore plus marquée pour les personnes déclarant une situation financière difficile, mais aussi pour les 18-24 ans et enfin, pour les personnes qui déclarent déjà antécédents sur le plan psychiatrique”.

( Avec MAP )