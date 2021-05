France: Plus de 2.000 travailleurs étrangers en première ligne durant la crise sanitaire naturalisés

Plus de 2.000 travailleurs étrangers en première ligne durant la crise sanitaire du nouveau coronavirus ont été naturalisés en France, a annoncé mercredi le ministère de l’Intérieur.

Plus de 8.000 demandes de naturalisation ont été déposées en préfecture sur l’ensemble du territoire français, conformément à l’engagement pris par la ministre déléguée chargée de la citoyenneté, Marlène Schiappa, de faciliter la naturalisation des travailleurs étrangers en première ligne face à la crise sanitaire, indique le ministère dans un communiqué.

“Les dossiers sont actuellement en cours d’examen et seront tous étudiés avec la plus grande attention et selon la procédure accélérée initiée par la ministre qui réduit le délai de résidence obligatoire à 2 ans (au lieu de 5 ans)”, note le document.

Professionnels de santé, agents de sécurité ou d’entretien, garde d’enfants, caissiers, aide à domicile, éboueurs…, “ils ont prouvé leur attachement à la nation, c’est désormais à la République de faire un pas vers eux”, souligne la même source.

A ce jour, 2.009 personnes ont acquis la nationalité française dont 665 enfants, précise le ministère.

“Plus de 2000 personnes qui se sont engagées à nos côtés pendant la période difficile que nous traversons ont été naturalisées et sont désormais des citoyens français à part entière. Je suis très fière de devenir leur compatriote et j’ai souhaité leur souhaité moi-même la bienvenue”, a déclaré la ministre citée dans le communiqué.

( Avec MAP )