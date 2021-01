France: plus de 280 élevages contaminés par la grippe aviaire

Quelque 282 foyers de grippe aviaire ont été recensés en France, dont l’immense majorité dans le sud-ouest du pays où plus d’un million d’animaux ont été abattus, a annoncé le ministère de l’Agriculture.

Dans le sud-ouest, 270 foyers de grippe aviaire hautement pathogène sont confirmés à la date du 15 janvier, a fait savoir le ministère sur son site internet.

Selon la même source, 239 foyers se situent dans les Landes, département qui compte environ 800 exploitations de production de palmipèdes, particulièrement les canards.

Les autres foyers ont été détectés dans le Gers (14), les Pyrénées-Atlantiques (15) et les Hautes-Pyrénées (deux). En dehors du sud-ouest, 12 foyers ont été recensés dans les départements de la Haute-Corse (six), de la Vendée (trois), des Deux-Sèvres (un), de la Corse-du-Sud (un) et des Yvelines (un). Neuf cas ont par ailleurs été relevés dans la faune sauvage, précise-t-on.

Pour faire face à la propagation du virus depuis sa première apparition dans un élevage début décembre, les autorités sanitaires françaises sont engagées dans une campagne d’abattage visant les volailles contaminées mais aussi, préventivement, celles situées dans un rayon de 5 km autour des foyers.

Selon le ministère, “1,116 million de volailles (essentiellement des canards) ont été abattues dans le sud-ouest sur ordre de l’administration”.

Avec MAP