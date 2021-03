Google soutient 1 million de femmes rurales en Inde

Le géant américain de l’internet Google Inc a annoncé vouloir soutenir 1 million de femmes rurales en Inde via la plate-forme “Women Will” pour les aider à réaliser leurs ambitions et à améliorer leurs moyens de subsistance grâce à l’entrepreneuriat.

Dans le cadre du “Women Will” lancé lors de l’événement virtuel “Google pour l’Inde” à l’occasion de la Journée internationale de la femme, 1 million de femmes indiennes devraient bénéficier d’une formation en anglais ou en hindi, qui leur permettront d’explorer le monde de l’entrepreneuriat.

Google travaillera en collaboration avec le programme d’alphabétisation numérique “Saathis Internet” visant à aider les femmes à tirer profit des opportunités offertes par l’internet et à démarrer leur parcours entrepreneurial.

Google a dans ce sens annoncé une subvention de 500.000 dollars qui sera octroyée à la Fondation indienne Nasscom pour aider les femmes ouvrières agricoles à acquérir des connaissances numériques et financières dans six États indiens, à savoir le Bihar, l’Haryana, le Himachal Pradesh, le Rajasthan, l’Uttarakhand et l’Uttar Pradesh.

Le PDG de Google et d’Alphabet, Sundar Pichai, a par ailleurs annoncé des subventions de 25 millions de dollars à des entreprises à but non lucratif et sociales en Inde et dans le monde.

Lancée en 2015, “Internet Saathis” portée par le groupe indien Tata Trusts en coopération avec Google et Intel avec l’implication de plus de 80.000 formatrices, a profité à plus de 30 millions de femmes à travers l’Inde.

( Avec MAP )