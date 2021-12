Grâce à la politique clairvoyante de SM le Roi, le Maroc est un pays « leader » en matière de lutte contre la pandémie de coronavirus (diplomate libyen)

Le Maroc a réalisé des progrès dans tous les domaines, un développement économique durable de l’ensemble du pays, ce qui suscite l’émerveillement de tous les visiteurs du Royaume, a-t-il dit.

Le diplomate libyen a saisi cette occasion pour exprimer ses remerciements au Royaume, Roi, gouvernement et peuple, pour ses efforts et son soutien sans faille pour la Libye, en accueillant les réunions des parties libyennes à Skhirate, Bouznika et Tanger.

Ces réunions, s’est-il réjoui, ont joué un rôle important dans le rapprochement des points de vue des parties libyennes, ce qui a permis de parvenir à l’accord de Genève, le gouvernement d’union nationale et le processus électoral qui sera couronné par les élections du 24 de ce mois.

M. Al Taouil a fait part de la volonté de la Libye de renforcer sa coopération avec le Maroc en matière de santé, et de tirer profit de l’expérience marocaine en la matière, notamment l’industrie pharmaceutique et ce, au service des peuples frères des deux pays.

Pour sa part, le Président du Conseil National de l’Ordre des Médecins (CNOM), Mohammadin Boubekri, a souligné que dans ces conditions exceptionnelles de Covid-19, la prise de décision partagée entre administration, médecins et soignants a permis de faire émerger une véritable intelligence collective, notant que cette crise va certainement accélérer la prise de conscience qu’il faut travailler tous ensemble.

Selon lui, il y a une véritable mutation des sociétés savantes qui se sont appropriées de nouvelles missions par rapport à leur environnement sociétal, telles que l’analyse et l’évaluation de la pratique professionnelle, relevant que le rôle de la société savante et le débat politique dépassent largement le contour économique qu’on leur accorde usuellement.

« Le savoir scientifique peut apporter une aide à la politique de santé à travers le dialogue entre politique et scientifique au fur et à mesure que l’un influe sur l’autre se fait plus impersonnel », a-t-il dit.

Les principales thématiques au programme de cette rencontre scientifique sont axées sur la protection sociale, les soins de santé primaire et le secteur santé dans le nouveau modèle de développement.

Des ateliers portant sur les règles de prescription d’une ordonnance médicale, la néonatalogie, les hépatites virales ainsi qu’un symposium grippe et un symposium asthme, figurent aussi au menu de cette grand-messe médico-scientifique.

Avec MAP