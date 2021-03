Inauguration de RATP Dev Digital Hub Maroc, la nouvelle filiale de RATP Dev dédiée à l’innovation

M. Jean-Baptiste DJEBBARI, Ministre français délégué auprès de la ministre de la Transition écologique, chargé des transports, en présence de Madame Hélène LE GAL, Ambassadrice de France au Maroc et de M. Serge MUCETTI, Consul Général de France à Casablanca, a inauguré aujourd’hui la nouvelle entité de RATP Dev, filiale du groupe RATP, dédiée à l’innovation : RATP Dev Digital Hub Maroc.

Présent au Maroc depuis 2012, RATP Dev à travers sa filiale RATP Dev Casablanca, opérateur du réseau de tramway de la ville, accompagne Casa Transports, l’autorité organisatrice de Casablanca, pour offrir un service fiable, sûr, durable et innovant à tous les Casablancais. En 2017, Casa Transports renouvelle sa confiance à RATP Dev Casablanca avec l’exploitation, la maintenance et le développement du réseau de tramway et de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) de l’Agglomération de Casablanca pour une durée de 12 ans afin de contribuer à faire de Casablanca une métropole internationale et, au-delà, la première smart city d’Afrique. Fort de cette étroite collaboration, RATP Dev choisit en 2018 la ville de Casablanca, reconnue pour son écosystème socio- économique dynamique et fortement orienté vers le digital et l’innovation, pour implanter son premier laboratoire d’innovation, Casaroc.

Centré sur l’exploitation de la data, ce Lab a pour objectif de prototyper des solutions innovantes, visant à améliorer l’expérience voyageur non seulement sur le réseau de Casablanca mais aussi potentiellement sur les autres réseaux de transport opérés par RATP Dev dans le monde.

S’appuyant sur un partage d’expertise et une fertilisation croisée avec tous les acteurs de l’écosystème local – start-ups, banques, entreprises, écoles…- Casaroc promeut un schéma partenarial assurant une mixité et une complémentarité des compétences et des ressources. Le Lab participe ainsi également à l’employabilité des jeunes, la redistribution de la valeur en local et la création d’opportunités business à travers le digital.

Depuis sa création, le Lab Casaroc, c’est :

7 projets d’innovation identifiés, cadrés et prototypés

8 partenaires de renom, engagés dans l’innovation et l’entreprenariat, qui ont mobilisé des ressources, soutenu et accompagné des projets d’innovation liés à la mobilité (EMINES UM6P, Fondation Ecole Centrale Casablanca, Emlyon Campus Casablanca, Réseau Entreprendre Maroc, Numa Casablanca, Le Wagon, Technopark Maroc, Kluster CFCIM)

400 étudiants qui ont collaboré sur des projets d’innovation à des moments distincts du cycle de prototypage

50 collaborateurs RATP Dev, toutes filiales confondues, qui ont participé à un appel à projet interne pour identifier des opportunités d’innovation

6 réseaux RATP Dev qui ont testé et approuvé au moins un projet Casaroc

1 start up montée par 2 étudiants EMINES UM6P qui ont été accompagnés par Casaroc et ses partenaires

1 contrat de 3 ans avec la RATP pour expérimenter à Paris la solution WIP, application mobile en faveur de la solidarité et de la sécurité dans les transports publics

1 projet récompensé par la Chambre Française du Commerce et de l’Industrie au Maroc (CFCIM) avec une subvention de 200 000 dirhams et l’opportunité d’intégrer le Kluster CFCIM et ainsi bénéficier du suivi de ses

Fort de ces succès et profondément investi dans son ancrage au Maroc, RATP Dev choisit aujourd’hui de souligner le rôle du Lab Casaroc et de renforcer sa stature en lui dédiant une filiale à part entière : RATP Dev Digital Hub Maroc.

A propos de RATP Dev Casablanca

En collaboration avec Casa Transport, l’autorité organisatrice de Casablanca, RATP Dev Casablanca, filiale de RATP Dev, exploite, entretient et développe le réseau de tramway de Casablanca depuis plus de 8 ans, composé de 70 stations et 47 km de voies, qui prévoit en 2022 la mise en service de 2 lignes de bus à haut niveau de service (BHNS) et en 2023 la mise en service des lignes T3 et T4 du tramway.

Depuis la mise en service de la 1ère ligne de tramway de Casablanca le 12/12/2012, ce sont près de 245 millions de passagers qui ont emprunté ce réseau, étendu en janvier 2019 avec les mises en service de l’extension de la ligne T1 et de la nouvelle ligne T2.

Plus de 600 emplois locaux ont été créé ainsi qu’un centre local de formation pour transmettre notre expertise s’appuyant sur les plus hauts standards internationaux, aux conducteurs et aux équipes de management opérationnelles, et offrir aux casablancais et à leurs visiteurs, un service de pointe.

À propos de RATP Dev

Fondée en 2002, RATP Dev exploite et entretient les systèmes de transport urbain de 13 pays sur quatre continents (Egypte, Royaume-Uni, France, Italie, Suisse, Algérie, Maroc, Afrique du Sud, Arabie saoudite, Qatar, Chine, Philippines et États-Unis). Avec plus de 1,5 milliard de voyageurs annuels sur ses réseaux, RATP Dev démontre au quotidien son expertise vaste et reconnue en proposant des services de mobilité sur toute la gamme de transports : métro, train régional, tramway, bus, téléphérique et bus touristiques. RATP Dev s’appuie sur le savoir-faire technique et l’expérience du groupe RATP, leader des mobilités autonomes, du tramway et opérateur du réseau multimodal de Paris, l’un des plus grands réseaux de transports mondial, pour développer ses activités en France et à l’international.