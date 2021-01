Indonésie/Séisme: Plus de 70 morts, course contre la montre pour retrouver des survivants

Au moins 73 personnes ont péri dans le violent séisme ayant secoué vendredi l’île indonésienne de Célèbes, alors que les équipes de secours sont engagées dans une course contre la montre pour retrouver des survivants dans les décombres, rapportent dimanche des médias locaux.

Des grues et des pelles mécaniques ont été déployées dans les ruines des bâtiments dévastés de Mamuju, la ville la plus touchée par le tremblement de terre de magnitude 6,2 de vendredi matin.

“Les pluies posent des difficultés supplémentaires car elles risquent de provoquer l’effondrement total de certains bâtiments endommagés”, a déclaré Octavianto, un secouriste indonésien. Samedi, les sauveteurs indonésiens ont retrouvé au moins une dizaine de survivants dans les décombres sur l’île de Célèbes.

Le tremblement de terre, qui s’est produit vendredi à l’aube, a fait des milliers de sans-abris et des centaines de blessés. Il a déclenché la panique chez les habitants de l’ouest de l’île de Célèbes, déjà dévastée en 2018 par un très fort séisme suivi d’un tsunami qui avait fait 4.300 morts.

Des équipements d’urgence ont été dépêchés sur l’île par avions et bateaux, tandis que la marine a envoyé un navire médical pour suppléer les hôpitaux encore en fonctionnement, débordés par l’afflux de blessés. L’Agence de météorologie et géophysique avait mis en garde contre la possibilité de nouvelles secousses et demande aux habitants d’éviter le bord de mer à cause du risque de tsunami.

