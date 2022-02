Infraway et SBM obtiennent des contrats de sous-traitance pour l’extension du tramway

Infraway et SBM (Société des Basaltes Marocains), deux filiales du groupe Office national des chemins de fer (ONCF), se sont vues attribuer des contrats de sous-traitance dans le cadre du projet d’extension du réseau de transport commun en site propre par la réalisation des lignes T3 et T4 du Tramway en plein centre de Casablanca.

Il s’agit pour Infraway de la pose de voies et appareils de voie et pour SBM de la fourniture des traverses en béton armé pour la construction de ces deux nouvelles lignes de tramway, précise l’ONCF dans un communiqué. Fortes de leur savoir-faire et de leur retour d’expérience dans la réalisation de projets d’infrastructure ferroviaires, Infraway et SBM ont su faire valoir leur expertise dans le domaine ferroviaire en présentant une offre technique conforme et compétitive pour accompagner les grandes entreprises nationales qui réalisent les travaux d’infrastructure du Tramway, souligne la même source.

Cette opération s’inscrit en droite ligne avec la vision éclairée et les Hautes Orientations de Sa Majesté Le Roi Mohammed VI, faisant de l’émergence d’une industrie nationale performante et compétitive, la clé de voute du développement industriel national et de la relance économique au Maroc, indique l’ONCF.

Elle témoigne de l’importance de promouvoir l’action d’opérateurs marocains de référence avec le tissu économique et industriel autour de projets de développement impliquant l’entreprise nationale à différentes échelles (PME, PMI et TPE), ajoute-t-il. Et de conclure: « Grâce à son partenariat avec Casa Transport, cristallisé par l’intervention de ses filiales dans ce projet ferroviaire urbain, l’ONCF contribue au développement d’une expertise « Made in Morocco » à même de favoriser la création d’un écosystème capable de porter des projets de cette envergure, aussi bien au niveau national qu’international ».

