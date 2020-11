Installation du Consul honoraire du Maroc à Gunma au Japon

Le Consul honoraire du Maroc à Gunma au Japon, Junichiro Ida, a été installé, lundi, dans ses nouvelles fonctions par l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi au Japon, M. Rachad Bouhlal.

Dans une allocution prononcée à cette occasion, M. Ida, qui s’est dit fier et honoré de cette nomination, a salué le leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et les réformes majeures engagées par le Maroc sous la conduite éclairée du Souverain, dans les domaines politique, économique et social.

M. Ida a, de même, exprimé son souhait, de participer à la promotion du Maroc en tant que destination de choix pour des investissements japonais, précisant que le Royaume, grâce à sa stabilité politique, sa position géographique privilégiée, la formation spécialisée et orientée de sa main-d’œuvre, offre une opportunité sans égal aux investisseurs étrangers.

Pour sa part, M. Bouhlal a fait savoir que l’inauguration du consulat honoraire du Maroc à Gunma reflète l’excellence des relations historiques entre le Maroc et le Japon, fondées sur les liens d’amitié profonde entre la Famille Royale marocaine et la Famille Impériale japonaise.

Le Consulat honoraire du Maroc à Gunma est le quatrième du genre, après celui d’Osaka, inauguré en 2010, et ceux de Nagasaki et de Gifu, installés en 2018.

Avec MAP