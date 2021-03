Interdiction de tout rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire

La wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra a annoncé l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Dans un communiqué, la wilaya de la région de Rabat-Salé-Kénitra, en rapport avec les informations relayées sur les réseaux sociaux concernant l’intention de la “Coordination nationale des infirmières et infirmiers diplômés de l’Etat et qui ont passé deux ans de formation” d’organiser une marche nationale de protestation, le samedi 27 mars à 10h00 devant le parlement en direction du siège du ministère de la Santé, et compte tenu de la situation épidémiologique que connait le pays en raison de la pandémie du coronavirus (Covid-19) et des mesures préventives prises par le gouvernement en vue d’enrayer la propagation de la Covid-19, y compris la prolongation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 10 avril 2021, les autorités locales annoncent l’interdiction de tout attroupement ou rassemblement sur la voie publique pour éviter toute violation des mesures de l’état d’urgence sanitaire.

Avec MAP