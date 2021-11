Italie: Nouvelle vague inquiétante de contaminations au Covid-19

L’Italie connaît une nouvelle vague inquiétante de contaminations au Covid-19, a averti lundi l’Institut supérieur de la santé (ISS).

Le seuil des 10.000 contaminés par jour est franchi, s’est alarmé l’ISS, qui prévoit à ce rythme environ 30.000 cas par jour aux alentours de Noël.

Une cinquantaine de décès par jour sont à déplorer, soit une augmentation de 20% pour la troisième semaine d’affilée, a relevé l’Institut, précisant que la plupart des personnes décédées où hospitalisées sont des sexagénaires non vaccinés.

Le début de la campagne d’administration de la troisième dose de vaccin a été avancé de dix jours pour la classe d’âge comprise entre 40 et 59 ans.

L’ISS a indiqué que le taux d’admission en réanimation des non vaccinés est environ sept fois supérieur à celui des vaccinés avec un cycle complet de moins de six mois, ajoutant que le taux de mortalité chez les non vaccinés est environ neuf fois plus élevé que chez ceux vaccinés.

La situation sanitaire se dégrade dans plusieurs régions. C’est le cas du Frioul-Vénétie-Julienne, à la frontière avec la Slovénie et la Croatie qui enregistre des chiffres de contamination à la limite du basculement dans un pré-confinement.

