Jardin Majorelle et Musée Berbère : réouverture jeudi, 1er octobre !

La Fondation Jardin Majorelle et ses équipes sont très heureuses d’annoncer que le Jardin Majorelle et le Musée Berbère ouvriront leurs portes au public à partir du 1er octobre du mercredi au dimanche, de 9 à 18 heures.

Nous sommes particulièrement ravis d’accueillir de nouveau les visiteurs au tarif spécial de 20 dirhams pour les Marocains et les résidents au Maroc, au tarif de 100 dirhams pour les visiteurs internationaux et gratuitement tous les enfants de moins de 12 ans accompagnés d’un adulte.

Nous avons respecté toutes les dispositions sanitaires requises par le gouvernement, y compris la distanciation sociale, le port obligatoire du masque, la mise à disposition de gel hydro-alcoolique et la prise de température corporelle à l’entrée. Un masque sera fourni aux personnes qui n’en possèderaient pas.

Nous tenons à souligner que, durant les six mois de confinement, la Fondation a maintenu toutes ses obligations envers plus de 30 associations et projets dans les domaines de l’éducation, de la santé et de la culture au Maroc, ainsi qu’envers ses 200 employés qui ont perçu l’intégralité de leur salaire. Nos équipes, à qui des activités de formation à distance ont également été proposées durant le confinement, sont motivées et impatientes de vous accueillir.

Nouvelles conditions d’accueil des visiteurs

Ouverture du jardin et du musée du mercredi au dimanche de 9h à 18h

Tarif spécial de 20 dirhams pour les Marocains et résidents au Maroc

Réservation possible sur le site Internet : jardinmajorelle.com

Limitation du nombre des visiteurs dans les espaces d’exposition

Désinfection des mains au gel hydro- alcoolique obligatoire à l’entrée, bornes à disposition tout au long du parcours

Port du masque obligatoire pendant toute la durée de la visite pour tous les publics à partir de onze ans

Distance physique avec les autres visiteurs et les personnels du musée à respecter

Mise en place d’une signalétique renforcée afin de sensibiliser le public au respect des consignes sanitaires

La Fondation Jardin Majorelle

La Fondation Jardin Majorelle est une institution culturelle, unique au Maroc, située sur 3 hectares au cœur de Marrakech. Elle est dédiée à la botanique, aux cultures berbères, à la mode, aux arts décoratifs et à la création contemporaine.

Elle comprend le Jardin Majorelle, le Musée Berbère, et le musée YVES SAINT LAURENT marrakech. La Fondation Jardin Majorelle est une organisation marocaine à but non lucratif, qui finance ses projets et soutient des programmes culturels, éducatifs et sociaux à travers le Royaume.