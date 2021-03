La Bourse de Casablanca clôture en baisse

Après quatre séances d’affilée dans le vert, la Bourse de Casablanca a clôturé jeudi en baisse, plombée par le repli des grandes capitalisations, notamment Attijariwafa Bank, Itissalat Al-Maghrib, BCP et Cosumar.

Au terme d’une journée d’échanges exclusivement dans le rouge, l’indice principal de la cote casablancaise, le Masi, a baissé de 0,55% à 11.497,07 points, et le MSI20 a régressé de 0,65% à 936,92 points. Le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, s’est replié quant à lui de 0,58% à 9.355,24 points.

S’agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 a lâché 0,86% à 10.549,75 points et le FTSE Morocco All-Liquid a abandonné 0,56% à 9.849,84 points.

L’indice de référence Environnement, Social et Gouvernance (ESG) “Casablanca ESG 10” a reculé de 0,34% à 875,54 points.

Sur le plan sectoriel, 11 secteurs des 24 représentés à la cote casablancaise ont affiché grise mine, contre 9 en hausse, tandis que les quatre restants ont demeuré inchangé.

L’indice “Agroalimentaire/Production” a chuté de 2,89%, sous le poids de la forte baisse de Cosumar (-3,98%). Le Groupe a fait état d’un résultat net part du groupe (RNPG) de 810 millions de dirhams (MDH) en 2020, en baisse de 12,3% par rapport à celui réalisé une année auparavant.

Le secteur des “Assurances” a accusé un repli de 1,31%, affaibli par Wafa Assurance. De même, l’indice de la “Participation et promotion immobilières” a diminué de 1,26%, sous l’effet de la baisse générale de l’ensemble de ses valeurs, à savoir Alliances (-2%), Douja Prom Addoha (-1,11%) et Res Dar Saada (-0,93%).

Côté banques (-0,6%), la hausse de Bank Of Africa (+2,75%), de Bmci (+1,36%) et de CIH (+0,04%) n’a pas pu compenser la baisse d’Attijariwafa Bank (-1,88%) et la BCP (-0,79%).

Le secteur des “Télécommunications” a affiché également grise mine, son unique titre Itissalat Al-Maghrib se repliant de 0,43%.

Du côté des gagnants, l’indice de l’industrie pharmaceutique a pris 1,77%, soit la plus forte hausse de la journée, suivi par celui des “Sociétés de Portefeuilles-Holdings” (+0,98%), du Transport (+0,95%) et des “Matériels, logiciels & Services informatiques” (+0,90%).

Le volume global des échanges de titres s’est chiffré à près de 1,5 milliard de dirhams (MMDH), dont un montant de 209,19 MDH réalisé sur le marché central (Actions) et 1,25 MMDH sur le marché de Bloc, portant sur trois blocs de 1.650.000, 1.700.000 et 1.706.366 titres BCP au cours de 247,75 dirhams.

La capitalisation boursière s’est établie, quant à elle, à près de 595,57 milliards de dirhams (MMDH).

Les plus fortes hausses ont été réalisées par Bank Of Africa (+2,75% à 156,8 DH), Disway (+2,35% à 562,9 DH), Maroc Leasing (+2,% à 433,75 DH), AGMA (+2% à 4.187 DH) et Sothema (+1,98% à 2.734 DH).

Les plus fortes baisses ont été accusées par Cosumar (-3,98% à 242,35 DH), Involys (-3,96% à 105,6 DH), Med Paper (-3,93% à 13,44 DH), Wafa Assurance (-2,46% à 3.890 DH) et Alliances (-2% à 33,3 DH).

Avec MAP