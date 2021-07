La Chine interdit la construction de nouveaux gratte-ciel de plus de 500m

La Chine a publié une circulaire interdisant la construction de nouveaux gratte-ciel d’une hauteur supérieure à 500 mètres dans le cadre de ses efforts visant à renforcer l’encadrement de ces immeubles.

Les bâtiments de plus de 250 mètres sont strictement limités, et s’ils doivent être construits, les plans de construction doivent être examinés en prenant en compte une série d’aspects, y compris la sécurité face aux incendies, et déposés auprès du ministère du Logement et du Développement urbain et rural, indique la circulaire émise par la Commission nationale du développement et de la réforme.

Pour les bâtiments de plus de 100 mètres, les plans de construction seront soumis à un examen rigoureux de leurs performances sismiques. Les tours doivent correspondre à la taille de la ville et à sa capacité de lutte contre les incendies.

Les gouvernements locaux ont amélioré la gestion des projets de construction en termes de sécurité et de qualité, mais il reste des lacunes qui peuvent entraîner des risques de sécurité, selon la circulaire. Le document insiste sur le renforcement de la gestion des projets de construction, le respect du principe de priorité à la qualité et de garantie de la sécurité de la vie et des biens des personnes.

( Avec MAP )