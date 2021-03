La Communauté juive marocaine au Kenya exprime son ferme et indéfectible attachement au glorieux trône alaouite

La communauté juive marocaine établie au Kenya a exprimé son ferme et indéfectible attachement au glorieux trône alaouite et sa mobilisation constante derrière SM le Roi Mohammed VI pour le parachèvement de l’intégrité territoriale du Royaume et la réalisation des grands projets structurants.

Lors d’une réception organisée conjointement par les ambassades du Maroc et d’Israël au Kenya, vendredi à Nairobi, la communauté juive marocaine, forte d’une quarantaine de membres, a tenu à exprimer son attachement viscérale à la culture de son pays d’origine, le Maroc.

Tous des hauts cadres bien intégrés dans la société kényane, les membres de la communauté juive marocaine ont tenu à réaffirmer leur gratitude et leur attachement indéfectible à SM le Roi Mohammed VI et au glorieux Trône alaouite qui est leur ciment historique.

Dans une allocution à cette occasion, l’ambassadeur du Maroc au Kenya, El Mokhtar Ghambou a mis en évidence la singulière symbiose qui unit les populations juives originaires du Maroc et le glorieux trône alaouite, inscrite dans l’allégeance que ces dernières lui ont prêtée de tout temps.

Mettant en avant la relation “spéciale et unique dans le monde” qui unit les juifs marocains à leur pays d’origine, M. Ghambou a vivement salué la décision prise par le Maroc, sous la conduite sage et éclairée de SM le Roi Mohammed VI, de reprendre des relations diplomatiques et de promouvoir des relations économiques avec Israël, et ce en parfaite harmonie avec les positions constantes du Maroc en faveur de la paix au Proche-Orient et en vertu des liens spéciaux qui unissent la communauté juive d’origine marocaine à l’auguste personne du Souverain.

Pour sa part, l’ambassadeur d’Israël à Nairobi, Joseph Oded, a indiqué que la communauté juive du Maroc, contrairement à d’autres, est la plus attachée à ses origines. “On se demande souvent pourquoi les juifs du Maroc restent-ils si attachés à leur pays quel que soit leur lieu de résidence ? Comment expliquer la tolérance entre juifs et musulmans au Maroc et pourquoi l’identité juive marocaine partout dans le monde s’affirme-t-elle?”, s’est-il interrogé.

“Le Maroc peut se targuer d’avoir des ambassadeurs qui défendent toujours ses causes et qui portent toujours leurs pays dans leurs coeurs”, a-t-il souligné.

Cette réception s’est déroulée en présence des ambassadeurs du Royaume de Jordanie et du Malawi.

Avec MAP