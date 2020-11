La Continentale s’offre un nouveau terrain de chasse à Dar Bouazza

Aller chercher les clients là où ils sont en misant sur le potentiel de développement d’une région en plein essor, c’est le pari qu’a tenté La Continentale en inaugurant, ce 29 octobre, un showroom à Dar Bouazza, le premier en son genre.

Et le concessionnaire n’a pas fait les choses à moitié. Le distributeur casablancais des marques Jeep, Alfa Romeo, Abarth, Fiat et Fiat Pro s’est offert un site exceptionnel de 1.600 m2 comprenant un showroom des plus novateurs et un service après-vente répondant aux exigences les plus strictes du constructeur italo-américain Fiat Chrysler Automobiles Morocco (FCA). « Cela nous permet d’être proches d’une clientèle qui est notre cœur de cible et qui consomme aussi bien les Fiat 500 que le 4×4 Jeep Wrangler, par ailleurs parfaitement adapté aux surfeurs, en passant par l’Alfa Romeo Giulietta », confie à MAROC DIPLOMATIQUE Driss Marrakchi, PDG de La Continentale.

Concrètement, c’est le troisième site du concessionnaire dont les nouveaux projets ont commencé en janvier 2019 par la mise à niveau du site historique du boulevard Abdelmoumen, aménagé sur 3.000 m2 pour la vente et la réparation des véhicules des marques généralistes du groupe FCA. S’en est suivie, en mai 2019, l’ouverture du site historique Fiat, sis angle Zerktouni et Roudani dédié aux marques premium du groupe FCA Morocco. Puis, en juin 2019, ce fut l’ouverture officielle du site du boulevard Abdelmoumen. Une montée en puissance légitime pour le groupe de Marrakchi dont l’existence remonte au début des années 1970, date à laquelle La Continentale a livré ses premiers véhicules au Maroc.

Et comme l’appétit vient en mangeant, La Continentale ne s’est pas limitée à une simple démonstration de son savoir-faire en termes de distribution. Le concessionnaire innove également du côté des solutions de mobilités et des offres de financement pour une prise en main complète et personnalisée du client. « Nous avons créé il y a à peine quelques semaines notre propre filiale de location longue durée “El Hourria LLD” adaptée aussi bien aux TPE-PME qu’aux particuliers », nous déclare Driss Marrakchi. Une véritable prouesse quand on sait que l’offre LLD pour les particuliers en est à peine à ses balbutiements au Maroc. Ce positionnement stratégique dénote aussi de la vision du patron de La Continentale qui travaille de manière très étroite avec les équipes de FCA Morocco. D’ailleurs, le nouveau PDG de FCA Morocco, Pierre-Martin Bos, a tenu à assister à la cérémonie d’inauguration et n’a pas manqué de féliciter le concessionnaire pour le travail accompli. Le groupe de Marrakchi semble avoir misé sur le bon cheval maintenant que la fusion entre FCA et PSA (Peugot, Citroën…) pour la création du géant automobile Stellantis a été annoncée pour le premier trimestre 2021.