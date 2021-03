La France allège les restrictions de voyage hors-UE

La France assouplit les restrictions de voyage hors-UE, informe un communiqué publié par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères.

Ainsi, à partir du vendredi 12 mars, le motif impérieux ne sera plus nécessaire pour les déplacements à destination ou en provenance des sept pays suivants :

L’Australie, la Corée du Sud, Israël, le Japon, la Nouvelle-Zélande, le Royaume-Uni et Singapour « du fait de la diffusion très large du variant britannique en France et de la situation sanitaire spécifique de ces pays ».

La présentation d’un PCR négatif de moins de 72 heures avant le départ reste bien sûr indispensable. En ce qui concerne les pays hors-UE ne figurant pas sur cette liste, la liste des motifs impérieux et personnels a été élargie, permettant ainsi d’inclure :

« L’ensemble des relations familiales et d’ajouter de nouvelles situations liées à l’éloignement familial pour :

-les couples mariés et pacsés mais dont l’un des membres est établi à l’étranger pour raison professionnelle ;

-les enfants mineurs scolarisés en France alors que le foyer familial est établi à l’étranger ;

-les couples avec enfants, vivant l’un en France, l’autre à l’étranger et séparés ».



Sont également concernés les étudiants devant passer un concours ainsi que les retours vers la résidence principale lorsqu’elle est établie en France.