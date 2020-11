La France annonce une conférence internationale sur l’aide au Liban la semaine prochaine

La France organisera, la semaine prochaine, une nouvelle conférence internationale sur l’aide au Liban, rapportent vendredi les médias de l’Hexagone qui citent l’Elysée.

Cette conférence, qui sera coprésidée par le Président Emmanuel Macron et le Secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, se tiendra le 2 décembre par vidéoconférence en raison des circonstances imposées par le Covid-19.

La conférence, qui se tiendra dans un contexte d’impasse politique et d’aggravation de la crise économique au Liban, réunira des groupes non gouvernementaux libanais et d’autres organisations cherchant à aider ce pays après l’explosion dévastatrice qui a ravagé le port de Beyrouth, selon les mêmes sources.

Elle vise principalement à venir en aide à la population libanaise face à l’effondrement social et économique attendu les prochaines semaines avec la fin du programme de subvention à l’achat des produits de première nécessité faute de réserves monétaires disponibles.

Le président français s’est rendu à Beyrouth à deux reprises à la suite de l’explosion du port de Beyrouth qui a tué près de 200 personnes et en a blessé plus de 6.000.

L’explosion, considérée comme l’une des plus grandes explosions non nucléaires jamais enregistrées, a également dévasté plusieurs quartiers, détruisant des milliers de bâtiments résidentiels, historiques et autres.

( Avec MAP )