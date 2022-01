La Ligue arabe appelle à des efforts contre l’analphabétisme dans le monde arabe

La Ligue des États arabes a réitéré, mercredi, son appel à tous les pays arabes et aux organisations régionales et internationales pour une coopération renforcée afin de consolider les efforts de lutte contre l’analphabétisme dans le monde arabe.

En dépit des grands efforts déployés par les pays arabes et des projets, programmes et campagnes nationales mis en œuvre, l’analphabétisme reste l’un des défis les plus importants auxquels le monde arabe est confronté, indique la Ligue arabe dans un communiqué à l’occasion de la Journée arabe de l’alphabétisation, célébrée le 8 janvier.

→ Lire aussi : La Ligue arabe appelle à tenir compte de sa carte incluant le Sahara marocain

La célébration de la Journée arabe de l’alphabétisation est une occasion de rappeler ce défi qui entrave les efforts arabes en vue de la réalisation du progrès et du développement, indique le document, notant qu’il s’agit également de souligner l’importance de conjuguer les efforts pour éliminer l’analphabétisme, d’appeler à davantage d’actions concertées aux niveaux national, régional et international, et d’élaborer des méthodes non conventionnelles susceptibles de lutter contre l’analphabétisme.

Cette année, la Ligue arabe célébrera la Journée arabe de l’alphabétisation avec une présentation visuelle mettant en évidence les principaux efforts qu’elle a déployés en coopération avec les agences partenaires depuis le lancement de la Décennie arabe pour l’alphabétisation (2015-2024).

(Avec MAP)