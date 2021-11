L’Agence de presse jordanienne (Petra) a mis en lumière la commémoration par le peuple marocain du 46ème anniversaire de la glorieuse Marche verte, notant que cet événement relate des pages lumineuses de la lutte nationale pour que le Maroc parachève son indépendance et consolide son intégrité territoriale.

Citant des déclarations de l’ambassadeur du Maroc en Jordanie, M. Khaled Naciri, Petra affirme que « dans le même esprit de la Marche verte qui a permis de libérer le Sahara marocain en 1975, avec la participation de 350.000 Marocains et d’un grand nombre de frères et d’amis, le processus de construction et de progrès se poursuit sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment dans les provinces du Sud ».

Ces provinces connaissent un développement et des victoires politiques et diplomatiques, marquées notamment par l’ouverture de 24 consulats généraux africains, arabes et américains à Laâyoune et Dakhla, s’est félicité le diplomate.

Il a également évoqué les relations fraternelles entre le Roi de Jordanie Abdallah II et Sa Majesté le Roi Mohammed VI, exprimant la fierté du Maroc des positions jordaniennes qui soutiennent sans cesse l’intégrité territoriale du Royaume.

Ces positions s’incarnent notamment dans l’ouverture par la Jordanie d’un consulat général, le 4 mars 2021 à Laâyoune, et la réaffirmation lors de la dernière réunion de la Quatrième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies, de la souveraineté du Maroc sur son Sahara.

Avec MAP