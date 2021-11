La Marine Royale porte assistance à 147 candidats à la migration irrégulière durant la nuit du 21 au 22 novembre

Des garde-côtes de la Marine Royale opérant dans les eaux nationales ont porté assistance, durant la nuit du 21 au 22 novembre, à 147 candidats à la migration irrégulière, issus en majorité de pays subsahariens, en plus de 10 pays asiatiques, et qui étaient en difficultés à bord de différentes embarcations de fortune, apprend-on de source militaire.

Les personnes secourues ont reçu les premiers soins à bord des unités de la Marine Royale, avant d’être ramenés sains et saufs aux ports les plus proches du Royaume et remis à la Gendarmerie Royale pour les procédures administratives d’usage, précise-t-on de même source.

( Avec MAP )