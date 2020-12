La ministre du Tourisme visite plusieurs sites touristiques à Sidi Ifni et Guelmim

La ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Economie sociale, Nadia Fettah Alaoui, a effectué, samedi, des visites de terrain à plusieurs sites touristiques des provinces de Sidi Ifni et Guelmim.

A Sidi Ifni, la ministre, qui était accompagnée du gouverneur de la province, El Hassan Sidqi, et du directeur général de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT), Imad Barrakad, s’est rendue à la plage de Legzira, à la Corniche de Sidi Ifni et à la plage d’imim Turga.

A Guelmim, Mme Fettah Alaoui, accompagnée du wali de la région Guelmim-Oued Noon, Mohamed Najem Abhay, et de la présidente du conseil régional, Mme Mbarak Bouaida, a visité le projet d’une station thermale dans la commune d’Abaynou.

Fruit d’une convention de partenariat signée entre plusieurs parties prenantes, la future station fait partie d’un ensemble de projets touristiques de 70 millions de dirhams (MDH) qui seront réalisés dans la commune d’Abaynou.

S’inscrivant dans cadre du programme de développement intégré de la région, cette convention vise à aménager les deux stations thrémales (hommes et femmes) dans la commune et à réaliser un hôtel, un café, une aire de repos, des espaces extérieurs et un parking.

La ministre s’est également rendue à la Plage blanche, à environ 60 km de Guelmim.

Dans une déclaration à la MAP, Mme Fettah Alaoui a indiqué que l’objectif de ce déplacement est d’étudier et d’accélérer certains programmes sur le tourisme balnéaire domestique, ajoutant qu’il s’agit d’un produit important dans la région, connue des touristes marocains et étrangers comme une zone touristique de haute qualité avec de grands atouts.

Elle a relevé que sa visite vise également à identifier des projets plus grands et plus importants pour promouvoir le tourisme balnéaire dans cette région, faisant savoir qu’elle se rendra à d’autres sites de Guelmim-Oued Noun, qui sont riches en diverses potentialités de tourisme côtier, désertique et sportif.

De son coté, le directeur général de la SMIT a affirmé qu’un dialogue aura lieu avec les opérateurs locaux pour savoir quel type de produit touristique pourrait être développé dans la région, indiquant que des études d’ingénierie touristique ont montré qu’il existe plusieurs niches touristiques à créer, en plus de projets balnéaires.

Ces chantiers donneront une forte impulsion au développement du tourisme dans cette région, a-t-il fait observer.

Avec MAP