La responsabilité sociale de l’entreprise : Cas du groupe webhelp Maroc et l’association de l’étudiante et de l’étudiant de Timahdit à la province d’Ifrane.

Par Youssef OUBEJJA*

La responsabilité sociale de l’entreprise dénote l’engagement et l’intégration volontaire, par les entreprises, de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

En octobre 2011 et en s’inspirant de la norme ISO 26 000 : 2010, la commission européenne a redéfini la RSE comme : « l’engagement des entreprises en collaboration étroite avec leurs parties prenantes, dans un processus destiné à intégrer les préoccupations en matière sociale, environnementale, éthique, de droits de l’homme et de consommateurs dans leurs activités commerciales, et leur stratégie de base ».

A partir de cette définition on retient que l’entreprise, en poursuivant une activité commerciale marchande, elle s’est également vue assignée parallèlement un nouveau rôle en s’impliquant dans les préoccupations sociétales et environnementales. Il s’agit pour l’entreprise de faire œuvre d’innovation et de civisme marchand en vue d’apporter son soutien au travail citoyen. En effet avoir une politique RSE c’est faire preuve d’une entreprise citoyenne soucieuse des sollicitudes sociales. Il s’agit de stimuler les agents organisationnels à accompagner les éléments de politique de RSE sur la base d’un traitement essentiellement curatif, en aidant les catégories les plus défavorisées. C’est dans cette perspective et à partir de ces fondements théoriques de la RSE, que nous exprimons notre gratitude pour le groupe web Help Maroc qui grâce à ses efforts louables de soutien aux populations défavorisées, a permis de doter la maison de l’étudiante et de l’étudiant à Timahdit d’ordinateurs sophistiqués, en inaugurant deux grandes salles informatiques avec un accès internet haut débit. En effet, la”Think Human Foundation” , Fondation du groupe Webhelp, a équipé 50 positions de travail réparties entre ces deux salles. Chaque position de travail est composée d’un ordinateur connecté à Internet, d’un bureau professionnel et d’une chaise ergonomique. Afin d’en faire un lieu où travailler est agréable le sol a été couvert de moquettes, les murs repeint et agrémentés de visuels décoratifs. De même les contours des façades de l’association ont été alimentés par des luminaires de haute qualité en vue d’assurer un éclairage parfait de l’immeuble. Cet engagement de Web Help a provoqué la joie de ces étudiantes et étudiants, en leur permettant d’avoir un accès facilité au savoir et à la connaissance. Indéniablement, cette initiative s’inscrit davantage dans la promotion de l’économie du savoir dans notre pays. Nous postulons dans cette optique que l’ère de l’économie du savoir, est celle où la productivité et la croissance de l’économie, la « performance économique » des pays, dépendent de plus en plus du savoir, de l’éducation, de l’information et de la technologie. Cet estimable soutien s’inscrit dans les efforts déployés par L’Etat sous les hautes orientations de Sa Majesté Le Roi Mohamed 6 qui a souligné à l’occasion du discours adressé aux participants au symposium sur le Maroc dans la société globale de l’information et du savoir le 23 avril 2001 que « Le développement de la société de l’information dans notre pays ne peut se faire que si nous rendons possible et abordable l’accès à Internet à tous et à toutes, dans toutes les régions du Maroc ».

La qualification numérique et digitale des étudiantes et étudiants qui est le socle du développement humain est de ce fait une réalité fondamentale incontestable. Elle n’est envisageable qu’à l’aune de politiques publiques et de partenariats public/privé de nature à consolider l’égalité des chances, et à permettre de construire la société et l’économie du savoir, et de mettre à la disposition de nos jeunes des emplois productifs. L’effort et l’engagement de Web Help corrobore cette vision stratégique de l’Etat.

De même, l’investissement citoyen de web help dans l’effort de digitalisation de la maison de l’étudiante et de l’étudiant de Timahdit va permettre inévitablement, de réduire les inégalités territoriales. En outre cet investissement a eu aussi un impact positif dans la réduction des inégalités de genre, puisqu’il a accordé une attention particulière à la facilitation de l’accès aux jeunes étudiantes au savoir et à la connaissance, à l’instar de leurs camarades étudiants. Une telle contribution à la mise à niveau digitale devrait inéluctablement influencer d’autres entreprises à s’investir davantage dans la promotion des actions citoyennes notamment en faveur des catégories sociales défavorisées surtout dans le milieu rural.

Cette action notable de web help s’incruste davantage dans la continuité des efforts déployés par l’Etat sous les orientations du souverain qui affirme lors du Discours Royal à l’occasion du 60ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple le 20 aout 2013 « Nous veillons personnellement à ce que les différentes régions du Royaume disposent des infrastructures, notamment les routes, ainsi que de l’eau, l’électricité, le logement pour les enseignants, les maisons des étudiantes et des étudiants et bien d’autres équipements de base qui viennent compléter l’action du secteur de l’éducation, afin qu’il puisse s’acquitter des nobles missions éducatives et pédagogiques qui lui sont dévolues ».

A titre de reconnaissance, nous réitérons nos remerciements au groupe Web Help pour cette noble initiative qui constitue l’une des plus fructueuses, ayant une grande valeur ajoutée pour la maison de l’étudiante et de l’étudiant de Timahdit en particulier et la ville de Timahdit en général.

*Docteur en Droit, chercheur dans les affaires locales et acteur dans la société civile.