«Lalla Al Moutaaouina»:‎ Consécration de 24 coopératives féminines ‎

Dans le cadre de la deuxième édition du Prix National « Lalla Al Moutaaouina » ‎de la meilleure idée de développement d’un projet coopératif féminin, Nadia ‎Fattah, ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien, et de ‎l’Economie Sociale a présidé, lundi 8 mars 2021, la cérémonie de remise des prix ‎aux coopératives féminines ayant présentés les meilleurs projets de ‎développement de leur coopératives. ‎

Cette deuxième édition qui a été Organisée à l’occasion de la célébration de la ‎Journée internationale de la femme, sous le slogan « Les coopératives féminines : ‎une alternative économique efficace face aux crises », cette cérémonie s’inscrit dans ‎le cadre des efforts déployés par le ministère et l’Office du Développement de la ‎Coopération (ODCO), pour renforcer le rôle des coopératives féminines, en tant ‎qu’entreprises sociales contribuant par excellence à l’autonomisation économique ‎des femmes, et les encourager à l’innovation sociale pour améliorer les conditions ‎économiques, sociales et éducatives de leurs membres.‎

Ont participé à cette édition, 701 coopératives féminines qui ont bénéficié d’une ‎formation à distance de renforcement de leurs capacités dans le domaine du montage ‎des projets et ce dans le cadre d’un partenariat entre l’ODCO et le dispositif Dar Al ‎Moukawil de Attijariwafa Bank. 24 coopératives féminines regroupant 284 ‎adhérentes, ont ainsi été couronnées parmi 458 idées de projets présentées par des ‎coopératives féminines dans le cadre d’un appel à manifestation d’intérêt lancé par ‎l’Office.‎

Différents secteurs représentés

Les coopératives qui ont remporté ce prix national, d’une valeur de 50 mille dirhams ‎par coopérative, sont actives dans différentes régions du Royaume dans les secteurs ‎de l’artisanat, de l’agriculture, des denrées alimentaires, d’argan, de recyclage des ‎déchets, du tourisme et des énergies renouvelables.‎

Ont contribué au financement de ces prix plusieurs sponsors et partenaires du secteur ‎public et privé, notamment la Fondation OCP, Crédit Agricole du Maroc, Attijariwafa ‎Bank, Cosumar, BMCE Bank, Banque Populaire, CIH BANK, Coopérative Agricole ‎Copag, GPC papier et carton, Super Cerame et Affaires Mondiales Canada.‎

Dans son discours, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport Aérien et de ‎l’Economie Sociale, a affirmé que les coopératives féminines marocaines ont connu ‎un développement remarquable ces dernières années pour atteindre 6.232 ‎coopératives qui comptent plus de 65.821 adhérentes. Ce qui représente 15.37 % du ‎total des coopératives au Maroc qui comptent 40.531 coopératives avec plus de ‎‎640.901 membres, dont 34% sont des femmes. La ministre a rappelé que les cinq ‎dernières années, après la promulgation de la loi 12-112 relative aux coopératives, ‎ont enregistré la création d’environ 4.000 coopératives avec une moyenne annuelle ‎de 800 coopératives. Elle a également souligné que le Royaume accorde une grande ‎importance à l’autonomisation économique des femmes dans les différents ‎programmes sectoriels qui ont été lancés. Et ce à travers l’encouragement à la ‎création des coopératives féminines, en tant qu’entreprises sociales, démocratiques, ‎indépendantes contribuant directement à l’autonomisation économique et sociale des ‎femmes.‎

Elle a ajouté que les conditions dynamiques actuelles et nouvelles que le Maroc ‎connaît sont propices pour l’encouragement des coopératives féminines et à la ‎réalisation de l’autonomisation économique des femmes, et plus particulièrement ‎après le lancement de l’initiative Royale concernant le programme intégré de soutien ‎et de financement des entreprises, dont peuvent bénéficier les femmes productrices ‎dans le cadre des coopératives ou des entreprises.‎

Enfin, Nadia Fettah a remercié tous les partenaires, notamment le secteur privé, qui ‎ont soutenu cette initiative louable « Lalla al Moutaaouina ». En marge de la ‎cérémonie, la ministre a remis des trophées aux actrices marocaines qui ont participé ‎à la série du Ramadan « La Coopérative ». Série qui a joué un rôle crucial dans ‎l’encouragement à la création des coopératives en 2020.‎