Larbi Bargach répond à France24 : Les contre-vérités sur le Sahara Marocain

“Votre article est tendancieux et à la limite du malhonnête pour accumulation de contre-vérités et mensonges par omission:

1- Le territoire est effectivement inscrit comme territoire à décoloniser et c’est le Maroc qui l’a inscrit en tant que tel en 1963. Pour rappel 4 territoires marocains ont été sous protectorat les territoires du Nord, de Sidi Ifni et du Rio de Oro pour l’espagnol, et le centre sous protectorat français. Leur décolonisation est intervenue en 1956 pour le centre et le nord, en 1969 pour Sidi Ifni et en 1975 pour le sahara. Toutes ces décolonisations l’ont été dans le cadre de négociations avec le Royaume. C’est l’intervention du règime algérien “supposé défenseur des grandes causes” et surtout la manne financière mise à la disposition de sa diplomatie qui ont abouti à la décision de proner un vote d’autodétermination.

2- Le Maroc a accepté le principe de l’autodétermination, contrairement à vos propos mais a fini par y renoncer devant l’impossibilité de déterminer un corps électoral. Les 75.000 sahraouis de 1975 ont tous 45 ans de plus et surtout ont vu leur nombre s’accroitre de tous ceux originaire des pays limitrophes ayant fui la sécheresse de 1973.

3- Les richesses du Sahara ont profité au Maroc. Vous êtes sérieux ? Vous avez visité Laayoune, Dakhla et d’autres contrés et surtout avez vous une idée de ce que c’était en 1975 (colonisé par l’Espagne) par rapport à aujourd’hui.

4- Enfin, en ce qui concerne l’autonomie, elle est déjà actionnée et la plupart des dirigeants sont tous originaires du Sahara et leurs élites sont également en poste dans d’autres regions du Maroc (normal ils sont marocains).”

Ps: Lorsque vous faites appel à des experts ayez l’honnêteté d’en choisir des 2 camps vous serez plus crédibles

Larbi Bargach