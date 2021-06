L’auteure Maria El Kissi organise une table ronde autour de la bipolarité

Maria El Kissi, auteure du livre « Ma vie, l’obscure clarté » organise une table ronde autour de la bipolarité qui se tiendra le mercredi 30 juin à la villa 742 sur Modibo Keita à 18h.

Cette rencontre est la première d’une série d’événements tous centrés sur la santé mentale, et sera l’occasion de lever les tabous autour de la question et d’aborder entre autres des éléments tels que l’origine de la maladie, ses symptômes, la prise en charge et le diagnostic, les options de traitement disponibles, l’étau social autour de la maladie mentale, ainsi que les ressources proposées par les experts afin d’accompagner au mieux les malades et leurs proches.

Un panel d’intervenants d’exception

Pour discuter de cette thématique de manière efficace et en ressortir avec des insights constructifs, Maria El Kissi a convié de grands acteurs de la psychiatrie marocaine : Pr Driss Moussaoui, professeur marocain de psychiatrie et l’un des premiers psychiatres au Maroc qui est également le fondateur du Département de psychiatrie de la Faculté de médecine et de pharmacie de Casablanca. Professeur Nadia Kadiri, psychiatre, psychothérapeute et sexologue et responsable de l’Institut Marocain de Thérapie Cognitive et Comportementale à Casablanca. Ainsi que Boushra Benyezza, fondatrice de l’art thérapie au centre psychiatrique Ibnou Rochd.

Une thématique qui touche tous les marocains

La bipolarité concerne plus de 60 millions de personnes dans le monde, selon des données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il est donc de la plus grande importance de sensibiliser à la nature du trouble et d’avoir accès aux informations nécessaires afin d’aider le patient à accepter sa maladie et à s’épanouir en dépit des difficultés qu’elle représente.

La famille et l’entourage sont également concernés, puisqu’ils devront apprendre à reconnaître la nature de la maladie, déceler les symptômes avant-coureurs ainsi que s’assurer d’avoir les bons gestes et le dispositif adéquat pour accompagner comme il se doit le patient.

À propos de Maria El Kissi

Atteinte de bipolarité, Maria El Kissi s’est lancée dans une aventure littéraire pour raconter son parcours : son livre, « Ma vie… L’obscure clarté ». Elle y raconte les trois bouleversements majeurs qui ont donné un cours totalement différent à sa vie : la dépression, le cancer du sein et la bipolarité.

Depuis, elle ne cesse d’œuvrer pour la promotion de l’importance de la santé mentale à travers différentes initiatives, telles que sa mission de bénévolat aux côtés de Boushra Benyezza au sein du centre psychiatrique Ibnou Rochd ou encore l’organisation d’événements autour de la thématique de la bipolarité.

Maria est également membre fondateur de l’association « Les Amis du Ruban Rose », qui a pour objectif d’accompagner et de soutenir les femmes atteintes du cancer du sein.