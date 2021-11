Le bitcoin vacille à l’apparition d’une nouvelle variante du coronavirus

Le bitcoin, la plus grande monnaie numérique, a perdu 7,22% (à 54.610 dollars) de sa valeur en bourse vendredi après la découverte d’une nouvelle variante de coronavirus potentiellement résistante aux vaccins.

Cette situation a poussé les investisseurs à se débarrasser des actifs les plus risqués au profit de la sécurité perçue des obligations du yen et du dollar.

Les scientifiques de la santé ont déclaré que la variante, détectée en Afrique du Sud, au Botswana et à Hong Kong, présente une combinaison inhabituelle de mutations et pourrait être capable d’échapper aux réponses immunitaires ou de la rendre plus transmissible.

Selon des experts financiers, la propagation de cette variante, en particulier à d’autres pays, pourrait réduire davantage l’appétit des investisseurs. A leurs yeux, la hausse du BTC sera probablement limitée et le marché devrait se préparer à de nouvelles pertes.

Les petites pièces, qui ont tendance à évoluer en tandem avec le bitcoin, ont également chuté. L’Ether, deuxième en termes de capitalisation boursière, a chuté de 11,6 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine.

Appelée pour le moment B.1.1.529, la nouvelle variante présente un potentiel de propagation très rapide, selon les scientifiques, qui ignorent à ce stade si les vaccins actuellement disponibles sont efficaces contre lui.

( Avec MAP )