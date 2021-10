Le compositeur Mohamed Belkhayat n’est plus

Le compositeur Mohamed Belkhayat est décédé mardi à Rabat, à l’âge de 70 ans, des suites d’une maladie, apprend-on auprès de sa famille.

Né en 1951 à Rabat, feu Belkhayat a enseigné pendant plus de 40 ans au Conservatoire national de musique et d’art chorégraphique de la capitale, de même qu’il a été compositeur auprès de la radio nationale et de l’orchestre symphonique royal.

Le défunt a contribué à la modernisation de la chanson marocaine contemporaine en s’inspirant du patrimoine marocain riche de sa diversité folklorique. Il a collaboré avec des grands noms de la chanson marocaine dont Imad Abdelkbir, Fatima Makdadi, Naïma Samih, El Bahcir Abdou et Amal Abdelkader.

La chanson “El Ghorba”, interprétée par Mohamed El Ghaoui, demeure l’une des oeuvres au grand succès composées par feu Belkhayat.

