Le Conseil de gouvernement approuve des nominations à de hautes fonctions

Le Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence sous la présidence du Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a approuvé des propositions de nomination à de hautes fonctions, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, M. Abdelaziz El Hraiki a été nominé directeur de l’Institut agronomique et vétérinaire Hassan II, a indiqué M. Saaid Amzazi, Porte-parole du gouvernement, dans un communiqué lu lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

S’agissant du ministère de l’Éducation nationale, de la Formation professionnelle, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique -Département de l’Éducation nationale-, Zayd Ben Yedder et Mohamed Azami Hassani ont été nommés respectivement directeur du Centre régional des Métiers de l’éducation et de formation (CRMEF) de la région de Drâa-Tafilalet et directeur du CRMEF de la région de Fès-Meknès.

Il s’agit également de Abdeljalil Chaouki, désigné directeur du CRMEF de la région de Guelmim-Oued Noun, de Mohamed Mimess, nommé directeur du CRMEF de la région de Souss-Massa, et de Ahmed Chetouani, nommé directeur du CRMEF de la région de l’Oriental.

Concernant le ministère de l’Équipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Hanane Baghdad a été désignée directrice de la Direction provisoire chargée de superviser la réalisation du Complexe Hydraulique Beni-Mansour dans la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

( Avec MAP )