Le Groupe Holmarcom investit le marché Kenyan de l’assurance

Le Groupe Holmarcom, à travers sa holding « Holmarcom Insurance Activities », a signé le dimanche 23 mai à Nairobi un accord pour une prise de participation majoritaire dans le capital de la compagnie d’assurance Kenyane, The Monarch Insurance. Cet accord a été signé entre M. Mohamed Hassan Bensalah, PDG du Groupe Holmarcom, et M. Hon Jared Kangwana, PDG du groupe kenyan, Kamu.

Sous réserve d’obtenir les autorisations réglementaires nécessaires, Holmarcom Insurance Activities deviendra l’actionnaire majoritaire de la compagnie, en détenant 51% du capital, aux côtés de deux autres actionnaires kenyans, en l’occurrence Kamu Group et Maisha Bank.

The Monarch Insurance est une compagnie d’assurance généraliste (Vie et Non Vie) qui opère au Kenya depuis plus de 40 ans. La compagnie s’appuie sur une équipe de près de 130 collaborateurs et un large réseau de distribution qui compte, en plus des agents et des courtiers, 12 succursales couvrant tout le pays.

“ Doté d’une riche et longue expérience en assurance et de l’expertise du marché marocain qui occupe le 2ème rang en Afrique, l’arrivée du Groupe Holmarcom dans le tour de table de The Monarch Insurance permettra à notre compagnie d’accélérer sa croissance et de devenir un acteur de référence au Kenya.’’, a déclaré Mr Hon Jared Kangwana.

“ Avec une expertise de plus de 40 ans, des fondamentaux solides et un marché à fort potentiel, nous sommes convaincus que la compagnie The Monarch Insurance s’inscrit dans une réelle dynamique de croissance et nous sommes ravis de pouvoir accompagner son évolution au Kenya.’’, a déclaré M. Mohamed Hassan Bensalah.

Avec 2 milliards de dollars de primes émises en 2020, le marché kenyan de l’assurance occupe la 3ème place du podium africain, après l’Afrique du Sud et le Maroc. Par ailleurs, la croissance démographique et économique que connait le pays offre de nombreuses perspectives de développement au secteur.

Après la restructuration stratégique de son Pôle Finance, le lancement d’Atlanta Côte d’Ivoire et la fusion de ses 2 compagnies historiques, le Groupe Holmarcom vient confirmer, avec cette nouvelle opération, ses ambitions de développement dans le secteur des assurances via son entité Holmarcom Insurance Activities, notamment en Afrique sub-saharienne, en ciblant des pays à fort potentiel local et régional.

A propos de Holmarcom Insurance Activities

Afin d’accélérer la croissance de ses activités financières, le Groupe Holmarcom a opéré en juillet 2019 une restructuration stratégique de son Pôle Finance, qui s’est traduite notamment par la création de la holding « Holmarcom Insurance Activities ».

Dotée de ses propres ressources, cette entité est destinée à recueillir les participations actuelles et futures du Groupe dans le secteur des assurances, au Maroc et en Afrique. Aujourd’hui, elle compte comme filiales : la compagnie marocaine, AtlantaSanad Assurance, ainsi que la compagnie ivoirienne, Atlanta Côte d’Ivoire.