Le Groupe OCP engagé pour l’Africa Day

A l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique célébrée ce 25 Mai, le Groupe OCP, à travers sa filiale OCP Africa, rappelle ses engagements auprès des fermiers africains, pour les accompagner dans la transition d’une agriculture de subsistance vers une agriculture créatrice de valeur.

Depuis 5 ans, OCP Africa met en oeuvre une palette de projets et programmes au profit des agriculteurs africains en contribuant au développement d’écosystèmes agricoles intégrés. OCP Africa développe des programmes étudiés pour être encore plus proches des fermiers. Comprendre les besoins des agriculteurs pour mieux y répondre et être au cœur d’une synergie alliant conseil, accompagnement et “best practices” agricoles, c’est le fondement de la démarche de la filiale du Groupe OCP.

OCP Africa démontre aussi son engagement pour une agriculture innovante en y introduisant les nouvelles technologies. Des exemples concrets destinés à accompagner les agriculteurs à adopter les bonnes pratiques agricoles en s’appuyant sur un dispositif digital illustrent cette ambition.

Le volet R&D est aussi un axe fort de l’approche d’OCP Africa avec les cartes de fertilité, les analyses de sols et le développement de nouvelles formules customisées, adaptées aux besoins des sols et des cultures. En effet, consciente du fait que la recherche et développement est au cœur des enjeux futurs de l’agriculture de notre continent, OCP Africa est fortement engagée sur les thématiques de développement agricole durable, de gestion intégrée de la fertilité des sols et de changements climatiques.

OCP AFRICA, DES PROGRAMMES D’ENVERGURE

L’approvisionnement en engrais adaptés représente certes l’activité première d’OCP Africa, toutefois son engagement va bien au-delà. OCP Africa a démontré sa volonté de contribuer à la réalisation de la révolution verte en Afrique, par une approche globale plaçant le petit agriculteur au cœur de celle-ci.

Depuis 2016, ce sont plus d’un million d’agriculteurs qui ont bénéficié de ses programmes. OCP Africa, en tirant profit des efforts considérables en agronomie et de ses atouts technologiques, met en place des programmes d’envergure, ayant pour objectif d’impacter l’agriculteur mais aussi l’ensemble de la chaine de valeur agricole. OCP Africa accompagne les petits agriculteurs au travers de services d’assistance notamment via des programmes de renforcement de capacité sur les pratiques agronomiques adéquates, sur la gestion économique et durable de leur activité agricole, favorisant le développement d’écosystèmes à même de drainer des solutions de financement innovants et d’assurance en vue de sécuriser l’activité agricole.

OCP School Labs Les OCP School Labs sont composés d’une école itinérante, de laboratoires mobiles et d’un dispositif digital. Grâce aux équipes d’ingénieurs agronomes, les agriculteurs profitent ainsi d’un accompagnement pluriannuel et bénéficient des solutions technologiques pour rester connectés ou en contact direct avec leurs conseillers agricoles. L’école propose des démonstrations, des sessions de formation interactives basées sur des supports pédagogiques, parfois ludiques pour la sensibilisation aux bonnes pratiques agricoles, correspondant aux cultures dominantes des régions où ils se trouvent. Chaque formation est adaptée aux cultures dominantes dans les régions visitées. Les sols des régions ciblées sont analysés systématiquement par un laboratoire mobile qui accompagne ces écoles. Le laboratoire permet quant à lui d’aborder des aspects plus techniques tels que les besoins nutritifs des sols et les recommandations d’engrais adaptés aux sols et aux cultures locales. Les laboratoires sont dotés des dernières technologies modernes comme des capteurs infrarouges moyens et techniques à Rayons X. Ils permettent ainsi d’établir un diagnostic de la fertilité des sols en temps réel. Plus de 420 000 agriculteurs ont pu bénéficier de ce programme lancé dans 9 pays d’Afrique.

Agriboosters Le programme Agribooster se veut un modèle de développement inclusif visant à offrir aux agriculteurs les meilleures conditions pour permettre l’augmentation de leurs rendements et le développement de leur productivité en ayant accès à un package complet de produits et services tout en renforçant les liens avec le marché. L’offre Agribooster permet ainsi aux agriculteurs d’avoir accès à des produits et services de qualité notamment par la fourniture d’intrants (fertilisants, produits phytosanitaires, semences hybrides), des sessions de formation autour des meilleures pratiques de fertilisation raisonnée, l’accès aux potentiels acquéreurs sur le marché, un accompagnement rapproché, l’accès aux services financiers (notamment des prêts à crédit). Ce programme a été déployé avec succès dans 4 pays, ciblant 630 000 agriculteurs et permettant une augmentation moyenne de 30% de leurs rendements.

Farmer Houses La maison du fermier/ farmer house est une solution globale de distribution qui vise à relever les défis de la disponibilité et de l’accessibilité des intrants agricoles. Elle regroupe tous les intrants agricoles de base, la formation sur les bonnes pratiques agricoles (BPA) et les services de vulgarisation nécessaires pour assurer l’augmentation permanente du rendement et des revenus des agriculteurs, sous un même toit, à proximité des petits exploitants agricoles des communautés rurales. Chaque farmer house est équipée d’une salle de classe, d’une salle de stockage, d’un espace de bureau, d’un puit, d’un ou plusieurs tricycles, d’un laboratoire d’analyse numérique des sols, d’une serre, d’un mélangeur intelligent, etc. 51 farmer houses ont été installées dans 18 états au Nigéria bénéficiant à plus de 29 000 petits exploitants agricoles locaux.

Agripromoters Les Agripromoters sont des agents de vulgarisation d’OCP Africa rattachés aux Farmer Houses qui fournissent des intrants agricoles ainsi que des activités de formation, de vulgarisation et de démonstration. Pour atteindre les petits exploitants agricoles ruraux de leurs communautés, chaque Agripromoter est équipé d’un tricycle et d’une tablette. Cette initiative a permis de toucher environ 7000 petits exploitants agricoles au Nigéria et de participer à la création d’emplois localement.