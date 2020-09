Le héros du film “hôtel Rwanda” arrêté pour “actes de terrorisme”

Paul Rusesabagina, héros du film “Hôtel Rwanda”, a été arrêté lundi pour “actes de terrorisme”, a annoncé le Bureau d’investigation du Rwanda (RIB).

“Avec la coopération de la communauté internationale, Paul Rusesabagina a été arrêté et est maintenant aux mains du RIB”, a souligné Thierry Murangira, porte-parole adjoint du RIB dans une déclaration à la presse, sans toutefois donner de détails sur les circonstances de cette arrestation.

M. Murangira a précisé que Paul Rusesabagina qui a oeuvré à “un changement de régime à Kigali”, faisait l’objet d’un mandat d’arrêt international et était “soupçonné d’avoir financé et créé des groupes terroristes” opérant en Afrique des Grands Lacs.

Le mis en cause sera poursuivi notamment pour actes de terrorisme, des incendies, des enlèvements et des meurtres, commis sur le sol rwandais en juin et décembre 2018.