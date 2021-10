Le marché boursier marocain décortiqué par la DEPF 

Le rendement des différents secteurs dans le marché boursier marocain a été « instable » et « sa vigueur était sujette à des fluctuations importantes ». C’est ce qui ressort dans un document de la Direction des Etudes et des Prévisions Financières (DEPF).

Dans son Numéro 22 du mois de septembre 2021, la DEPF a publié un Policy Brief sur la Rotation sectorielle et le cycle économique au Maroc. Une analyse qui vise à décortiquer la performance des différents secteurs cotés à la Bourse de Casablanca.

Ce Policy Brief vise notamment à éclairer sur le concept de la rotation sectorielle ainsi que les facteurs à l’œuvre dans ce mouvement défensif/cyclique, ainsi que de mettre en évidence le degré d’interaction entre le cycle économique avec le cycle boursier au Maroc.

« Au terme de l’année 2020, seulement sept secteurs sur les 24 présents dans la bourse ont évolué dans le territoire positif, générant en somme une contre-performance du Masi de -7,3% après une progression de 7,1% une année auparavant », souligne le PB de la DEPF. Il s’agit, notamment, des secteurs « matériels, logiciels et services informatiques » (+55,5%), « industrie pharmaceutique » (17,5%) et « distributeurs » (+9,8%).

« Les profils de ces secteurs sont repartis entre défensifs et cycliques et le basculement entre ces deux segments s’opère généralement dans la quête perpétuelle des secteurs d’activité les plus porteurs », note la même source.

Selon le Policy Brief, les profils des secteurs côtés à la bourse de Casablanca sont repartis, de manière disproportionnée, entre les profils défensifs, cycliques et semi-cycliques. « En termes de proportions, le profil défensif se taille la plus grosse part avec plus de 38% du MASI, suivi du profil cyclique avec 35,5% et en dernière position, le profil neutre qui représente environ 26%. En termes de concentration, le profil défensif est composé de 12 secteurs contre 10 secteurs pour le profil neutre. Le profil cyclique ne compte que 2 secteurs seulement », explique le PB.

En termes de performance, l’agroalimentaire figure parmi les secteurs qui ont le mieux performé en bourse durant les 13 dernières années, affirme la même source, notant que ce secteur représente une part de 8,3% du MASI.