Coupe arabe des nations (Quart de finale): le match Maroc/Algérie requiert le « maximum de concentration » (Houcine Ammouta)

« Cette rencontre requiert une bonne préparation mentale, physique et tactique », a-t-il affirmé lors du point de presse tenu à la veille de ce derby maghrébin.

« Nous sommes venus à Doha pour apprendre, améliorer notre niveau et acquérir plus d’expérience », a-t-il ajouté, soulignant que le plus important est de bien préparer ce match afin de se qualifier aux demi-finales.

« Pour nous, l’essentiel est que les joueurs puissent bien négocier les péripéties de cette rencontre », a-t-il laissé entendre, relevant que « l’équipe nationale disputera ce derby avec l’avantage d’être au repos depuis lundi dernier, ce qui est très positif sur le plan mental ».

De son côté, l’entraineur de la sélection algérienne, Majid Bougherra, a estimé que ce match sera très relevé, poursuivant que ce derby nord-africain focalise l’attention du public maghrébin. « Nous avons bien préparé ce quart de finale que nous devons remporter coûte que coûte », a-t-il enchaîné, ajoutant que les joueurs ont bien récupéré en bénéficiant de trois jours de repos.

« La sélection marocaine, double vainqueur du championnat d’Afrique des joueurs locaux, est une bonne équipe qui s’améliore. Les joueurs ont disputé plusieurs matches ensemble sous la conduite de Houcine Ammouta. Ils ont marqué neuf buts au premier tour de ce tournoi, sans en encaisser le moindre », a-t-il reconnu.

De leur côté, les joueurs de l’équipe nationale, Driss Fettouhi et Soufiane Rahimi, ont déclaré que tous les joueurs sont fin prêts pour disputer cette rencontre, notant que « les éléments nationaux ne ménageront aucun effort en vue de sortir vainqueurs de ce match choc ».