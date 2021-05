Le nouveau Kia Sorento est officiellement lancé au Maroc

Pilier de la gamme mondiale de Kia, avec plus de trois millions d’unités vendues dans le monde depuis son lancement en 2002, le nouveau Kia Sorento vient d’être lancé dans le marché marocain séduisant une clientèle exigeante dans le segment ultra-concurrentiel des grands SUV.

Son design extérieur, avec des lignes plus nettes, des détails high-tech et des proportions allongées, lui confère une présence élégante et imposante. À l’intérieur, son habitacle attrayant présente également des matériaux de première qualité, des technologies d’info-divertissement de pointe et un nouveau design époustouflant.

Le nouveau Sorento est le premier véhicule basé sur la nouvelle plate-forme SUV de Kia baptisée N3. Associée à une carrosserie plus grande pour maximiser l’espace de chargement et de bagages, la nouvelle plate-forme fait du Sorento l’un des SUV7 places les plus polyvalents et les plus spacieux sur la route.

La nouvelle motorisation « Smartstream » permet au nouveau modèle d’offrir un meilleur rendement énergétique, des consommations plus faibles et des performances supérieures à celles de ses prédécesseurs. High Tech par excellence, grâce à sa connectivité et ses technologies d’info-divertissement, le nouveau Kia Sorento se dote de deux écrans numériques conviviaux qui offrent des graphismes avancés, de nouvelles fonctionnalités télématiques et une connectivité pour smartphone avancée.

Disponible en 3 niveaux de finition (Active, Design et Exécutive), le nouveau SUV 7 places de Kia intègre de série le frein électrique, l’accès et le démarrage sans clé, le démarrage à distance du moteur ainsi que des éléments de style et de confort comme les palettes au volant et un pédalier aluminium.

La finition Active a une dotation particulièrement riche pour un premier niveau, avec notamment un écran tactile Multimédia 8’’ compatible Android Auto et Apple Carplay, une caméra de recul avec radars de recul avant et arrière, un volant et un levier de vitesse cuir ainsi que des feux de jour LED.

La finition Design offre en complément la sellerie cuir, un rétroviseur intérieur électro chrome, le détecteur de pluie, des jantes aluminium 18 », des feux arrières LED, les vitres et lunette arrière sur teintées ainsi que des rideaux pare-soleil aux portes arrières.

La finition Exécutive vient compléter la gamme en proposant un tableau de bord 100 % digital, un chargeur de téléphone sans fil, un toit panoramique ouvrant, le réglage électrique des sièges avant ou encore une sonorisation BOSE à 12 haut-parleurs.