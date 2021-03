Le PDG de MASEN interdit de quitter le territoire

Moustapha Bakkoury, a été interdit de quitter le territoire, le lundi 29 mars au soir, alors qu’il devait se rendre à Dubaï de l’aéroport de Casablanca, rapportent plusieurs de nos confrères.

L’information a été relayée dans un premier temps par le site Hespress avant d’être reprise par d’autres confrères nationaux. Moustapha Bakkoury s’apprêtait à prendre un vol à destination de Dubaï dans le cadre des préparatifs de l’exposition universelle de Dubaï 2020 qui se tiendra du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 autour du thème “Connecter les esprits, construire le futur” dont il assure la mission de commissaire général pour la section marocaine. C’est alors que le PDG de MASEN a été interdit de quitter le territoire.

Par ailleurs, des médias nationaux évoquent un possible lien entre l’affaire des surcoûts de chantiers solaires et cette interdiction. En effet, certains de nos confrères dont le site Africa Intelligence croyaient affirmer en février que le PDG de MASEN se faisait « de plus en plus discret à la tête de l’agence » après que les surcoûts des chantiers solaires engagés aient suscité, dit-on, certaines critiques. Cependant, aucune information n’a été fournie à ce jour sur les raisons de cette interdiction.