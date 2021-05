Le profil du microbiote intestinal peut prédire la mortalité

Une nouvelle recherche finlandaise a révélé qu’une grande quantité d’entérobactéries dans le microbiote intestinal est liée au risque de mortalité à long terme dans la population adulte finlandaise.

L’Institut finlandais pour la santé et le bien-être (THL) a indiqué dans un communiqué, mardi, que cette étude est à ce jour la plus grande au niveau de la population au monde examinant le lien entre le microbiote intestinal humain et la santé et la mortalité.

L’étude, menée par l’Université de Turku et le THL en collaboration avec une équipe de recherche internationale, a révélé que la composition du microbiote intestinal des sujets de recherche a été analysée à partir d’échantillons de selles prélevés en 2002.

Les chercheurs ont eu accès à des données de suivi sur la mortalité des sujets jusqu’en 2017.

“De nombreuses souches bactériennes connues pour être nocives faisaient partie des entérobactéries prédisant la mortalité, et nos choix de mode de vie peuvent avoir un impact sur leur quantité dans l’intestin. En étudiant la composition du microbiote intestinal, nous pourrions améliorer les prévisions de mortalité, même en tenant compte d’autres facteurs de risque pertinents, tels que le tabagisme et l’obésité“, a affirmé Teemu Niiranen, professeur de médecine à l’Université de Turku.

“Les données utilisées dans cette recherche permettent pour la première fois d’étudier l’impact à long terme sur la santé du microbiote intestinal humain au niveau de la population“, a-t-il ajouté. Le microbiote humain se compose d’une grande quantité de différentes bactéries et autres micro-organismes. Les bactéries prédisant une durée de vie plus courte ont été découvertes lorsque les chercheurs ont comparé les dossiers de santé et des milliards de brins d’ADN extraits du microbiote des sujets de recherche.

“Nous avons développé un algorithme d’apprentissage automatique qui a examiné les données pour les espèces microbiennes ayant une association significative avec la mortalité parmi les sujets de recherche dans les deux décennies suivantes après le prélèvement de l’échantillon“, a expliqué Leo Lahti, professeur agrégé à l’Université de Turku.

Les études démographiques finlandaises sont uniques dans leur étendue et leur portée, même à l’échelle mondiale. “Grâce aux nouvelles méthodes de science des données, nous sommes désormais en mesure d’étudier de plus près les liens spécifiques entre le microbiote et, par exemple, le vieillissement et l’incidence des maladies courantes“, a poursuivi le même chercheur.

Même si le lien entre le microbiote intestinal et le mode de vie a récemment été largement étudié dans des études transversales, seules quelques études de suivi à long terme sont disponibles. Par conséquent, seule une petite quantité d’informations a été obtenue sur le lien entre le microbiote et la santé à long terme.

L’étude est basée sur un échantillon de plus de 7 000 adultes finlandais. L’article de recherche a été publié dans Nature Communications.

( Avec MAP )