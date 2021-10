Le Qatar réaffirme son soutien à la souveraineté du Maroc sur son Sahara

L’Etat du Qatar a réitéré, mercredi à New York, son soutien à une solution politique, durable et de compromis à la question du Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Royaume.

« Le Qatar soutient les efforts du Secrétaire général de l’ONU visant à aboutir à une solution politique durable et de compromis dans le cadre du processus politique mené sous les auspices des Nations-Unies, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, y compris la résolution 2548 (2021), de manière à garantir la souveraineté du Royaume du Maroc » sur son territoire, a souligné l’ambassadeur Représentante permanente du Qatar à l’ONU, Alya Ahmed Bin Saif Al-Thani.

A cet égard, l’ambassadeur du Qatar, qui intervenait devant la 4è Commission de l’Assemblée générale de l’ONU, a réaffirmé que le Plan d’autonomie présenté par le Maroc constitue “une initiative constructive et la base à toute solution réaliste à cette question”.

Elle a également exprimé son souhait que la résolution qui sera adoptée par la 4ème Commission puisse appuyer le processus politique et aboutir à une solution définitive qui “sert les intérêts des parties (au conflit) et renforce la paix, la stabilité et la coopération dans la région”.

( Avec MAP )