Le Royaume-Uni approuve le vaccin à dose unique de Johnson & Johnson

Le Royaume-Uni a approuvé, vendredi, le vaccin unidose contre le coronavirus Janssen du groupe pharmaceutique américain Johnson & Johnson, a annoncé le ministre de la Santé.

“Le vaccin anti-Covid-19 à dose unique de Janssen a été approuvé par le régulateur britannique du médicament (MHRA)“, a écrit M. Hancock sur Twitter, notant que ce quatrième vaccin s’ajoute à “l’arsenal” du Royaume-Uni dans la lutte contre la pandémie.

Le ministre a par ailleurs salué un “élan supplémentaire” dans le programme de vaccination britannique, “qui a déjà sauvé 13.000 vies“, notant que ce sérum jouera un rôle important dans les mois à venir, notamment pour renforcer le programme de rappel prévu pour l’automne prochain.

Le Premier ministre Boris Johnson a salué, de son côté, une “nouvelle très bienvenue“, mettant en avant le “rôle important” de ce sérum dans la campagne de vaccination.

Le vaccin de Johnson & Johnson rejoint ceux de Pfizer/BioNTech, AstraZeneca/Oxford et Moderna déjà déployés dans le pays. Le gouvernement britannique a commandé 20 millions de doses de ce vaccin, qui, comme celui d’AstraZeneca, fait l’objet de craintes autour de cas rares de caillots sanguins.

Figurant au Top 15 des pays ayant réussi leur campagne de vaccination, le Royaume-Uni a déjà vacciné plus de 62 millions de personnes contre la maladie de Covid-19, dont plus de 38 millions ont reçu une première dose et plus de 24 millions ont eu une deuxième injection.

( Avec MAP )