Le SG de l’ONU réitère la nécessité de rendre les vaccins accessibles et abordables pour tous

Le Secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a réitéré mercredi la nécessité de rendre les vaccins accessibles et abordables pour tous, appelant à donner la priorité aux personnes les plus à risque dans tous les pays et à combler le déficit de financement.

Dans un message vidéo préenregistré, lors d’un séminaire en ligne de haut niveau sur la stratégie de financement et de déploiement du vaccin contre la Covid-19 en Afrique, M. Guterres a invité tous les pays, économies et fabricants à travailler avec et à travers le Mécanisme Covax pour réaliser les engagements d’accès équitable, notamment pour les plus vulnérables.

Il a en outre salué les efforts déployés par l’Union africaine pour obtenir 270 millions de doses de vaccin supplémentaires pour les pays du continent.

Le chef de l’ONU a, par ailleurs, indiqué qu’à mesure que des vaccins supplémentaires arrivent par le «pipeline de développement », les fabricants sont appelés à donner la priorité à l’examen des données de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), afin qu’ils puissent être distribués par Covax le plus rapidement possible.

L’OMS et l’Alliance pour les vaccins (Gavi) a mis sur pied le mécanisme Covax pour distribuer des vaccins anti-Covid aux pays défavorisés, mais le système souffre d’un manque de financement et d’une absence de solidarité qui se matérialise par une tendance des pays riches au chacun pour soi.

( Avec MAP )