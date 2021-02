Le Sommet de l’UA décide la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune de lutte contre la Covid-19

Les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union africaine, qui ont clos dimanche par visioconférence les travaux de la 34eme session ordinaire du Sommet de l’UA, ont décidé la mise en œuvre effective de la stratégie continentale commune de lutte contre la Covid-19.

Le Sommet placé sous la thématique: «Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour construire l’Afrique que nous voulons», a également convenu le renforcement du fonds africain pour la Covid-19 et la création d’une plate-forme africaine pour l’acquisition des matériels médicaux et l’accélération des tests, a affirmé le président en exercice de l’Union africaine, le président de la République Démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi lors de la séance de clôture du Sommet.

L’Assemblée a approuvé le rapport sur l’activité des envoyés spéciaux pour la réponse contre la Covid-19 et le travail effectué par la task force africaine nouvellement créée pour l’acquisition des vaccins, a ajouté M. Tshisekedi.

le président en exercice de l’Union africaine a annoncé aussi que le principe du renforcement et de l’autonomisation des Centres africains de contrôle et de prévention des maladies a été adopté en accordant le pouvoir et l’autorité nécessaire à ces dirigeants.

Outre le rapport sur les progrès réalisés en ce qui concerne la réponse de l’Union africaine à la pandémie du coronavirus en Afrique, les Chefs d’Etat et de gouvernement des 54 pays membres de l’Union se sont également penchés lors de ce sommet sur la mise en œuvre de la réforme institutionnelle de l’Union avec un focus sur le rapport intérimaire du président rwandais, M. Paul Kagame, en sa qualité de Leader sur la réforme institutionnelle.

Ce Sommet ordinaire a été marqué par l’élection samedi du nouveau leadership de la Commission de l’Union africaine.

Ainsi, Moussa Faki Mahamat, a été réélu pour un mandat de quatre ans à la tête de la Commission de l’Union africaine et l’ancienne gouverneure adjointe de la Banque Nationale du Rwanda, Dr Monique Nsanzabaganwa, a été élue vice-présidente de la Commission.

Le diplomate nigérian Bankole Adeoye a été élu Commissaire chargé des Affaires politiques, de la paix et de la sécurité de l’Union africaine, Mme Josefa Sacko de l’Angola a été réélue Commissaire chargée de l’agriculture, du développement rural, de l’économie bleue et de l’environnement durable, M. Albert Muchanga de la Zambie a été reconduit en tant que Commissaire chargé du développement économique, du commerce et de l’industrie et des mines et Mme Amani Abou-Zeid (Egypte) a aussi été réélu Commissaire chargée des infrastructures et de l’énergie.

Avec MAP