Les grandes puissances doivent défendre la justice et le dialogue

Les grandes puissances mondiales ne doivent pas viser des intérêts « égoïstes » ou recourir abusivement à la force dans la gestion des dossiers brûlants, mais plutôt défendre la justice et œuvrer à la paix, a déclaré, jeudi, le conseiller d’État et ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi.

« Assumant des responsabilités particulières et importantes pour la paix et la stabilité dans le monde. Les grands pays doivent encourager le dialogue et non imposer arbitrairement des sanctions, et respecter la volonté des pays concernés et non abuser de leur puissance pour imposer leur propre volonté« , a affirmé M. Wang, cité par l’agence de presse « Xinhua ».

« En 2021, le monde entier a été par exemple témoin du « moment Kaboul » avec le retrait précipité des troupes américaines d’Afghanistan. Le désengagement des États-Unis a laissé pour conséquences une crise humanitaire profonde du peuple afghan ainsi que des défis sécuritaires énormes pour la stabilité régionale« , a-t-il lancé.

Le responsable chinois a souligné que son pays entend continuer à œuvrer avec les autres États pour jouer son rôle dans la promotion de la paix dans le monde.

Avec MAP