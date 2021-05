Les initiatives concrètes de SM le Roi pour garantir les droits des Palestiniens sont nombreuses, inébranlables et toujours couronnées de succès (universitaire)

Les initiatives concrètes de SM le Roi Mohammed VI pour garantir les droits des Palestiniens sont nombreuses, inébranlables et toujours couronnées de succès, a indiqué Mohamed Yahya, professeur de droit administratif et de droit constitutionnel à la faculté de droit de Tanger.

Le Royaume du Maroc a toujours oeuvré pour l’instauration de la paix à travers des méthodes et des mécanismes qui ont fait leurs preuves, ce qui a permis de faire entendre la voix du Royaume grâce à la crédibilité dont il jouit auprès de l’ensemble des parties concernées, a précisé M. Yahya dans une déclaration à la MAP.

Le Royaume du Maroc, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, Président du Comité Al-Qods, oeuvre sur les plans régional et international, que ce soit avec la Ligue des Etats arabes, les organisations régionales et internationales, ainsi que les parties concernées, afin de protéger le peuple palestinien et communiquer ses revendications, ainsi que ses aspirations pour garantir la paix, la sécurité et la stabilité dans la région, a-t-il ajouté.

Il a également souligné que la cause palestinienne pour le Royaume du Maroc, dont la politique étrangère est menée avec sagesse, lucidité et clairvoyance par le Souverain, est une cause placée en tête des préoccupations du Royaume, qui ne permettra pas d’injustice à l’égard des palestiniens, rappelant que le Maroc a longtemps appelé à faire triompher les droits du peuple palestinien et à préserver sa dignité, à travers l’instauration d’une paix durable et d’une solution juste selon les fondements de la légitimité internationale et les résolutions onusiennes, sur la base de la solution à deux États, avec Al-Qods-Est comme capitale de l’Etat palestinien.

L’intérêt que porte le Royaume du Maroc à la cause palestinienne se reflète de manière concrète dans les aides fournies à travers l’Agence Bayt Mal Alqods Acharif, ainsi que les différents mécanismes politiques et diplomatiques mis en oeuvre par le Maroc lorsque les tensions s’aggravent pour le peuple palestinien frère, a affirmé M. Yahya, notant que le Royaume, sous la conduite de SM le Roi Mohammed VI, a toujours été le premier à soutenir les palestiniens en toutes circonstances.

Le Maroc, qui rejette de manière catégorique toute forme de violence, appelle à faire prévaloir l’option des négociations et du dialogue visant à mettre en oeuvre les résolutions internationales, a poursuivi l’universitaire, faisant savoir que SM le Roi accorde un intérêt personnel à la cause palestinienne, qui se reflète par les actions sur le terrain et la communication permanente avec les dirigeants palestiniens et les chefs d’états arabes pour protéger les Palestiniens, garantir leurs droits et réaliser leurs aspirations.

