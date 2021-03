Les USA souhaitent renforcer leurs liens de sécurité avec l’Inde (Secrétaire US à la Défense)

Les États-Unis souhaitent élever et renforcer les liens de sécurité avec l’Inde, en particulier en matière de partage d’informations et logistique, a indiqué samedi à New Delhi, le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

Le responsable américain est arrivé vendredi en Inde pour une visite de trois jours.

“Nous avons discuté des possibilités à même de rehausser le partenariat de défense majeur entre les États-Unis et l’Inde, qui est une priorité de l’administration Biden”, a ajouté M. Austin lors de sa rencontre avec son homologue indien, Rajnath Singh.

Le responsable américain a également rencontré le Premier ministre indien, Narendra Modi à son arrivée vendredi soir.

“L’Inde et les États-Unis sont engagés dans un partenariat stratégique qui est une force pour le bien mondial”, a écrit M. Modi dans un tweet après la rencontre avec M. Austin.

Peu avant, M. Austin et le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken s’étaient rendus au Japon et en Corée du Sud, deux autres alliés-clés des Etats-Unis.

Les dirigeants des États-Unis, de l’Inde, de l’Australie et du Japon, pays du groupement du Dialogue quadrilatéral sur la sécurité (QUAD), ont tenu un premier sommet la semaine dernière et se sont engagés à travailler ensemble pour une région Indo-Pacifique “libre et ouverte” et à coopérer en matière de sécurité maritime et cybersécurité.

Avec MAP