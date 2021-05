Les Vingt-sept décident de fermer l’espace aérien de l’UE aux avions bélarusses

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’Union européenne (UE), réunis en sommet à Bruxelles, ont décidé lundi de fermer l’espace aérien de l’UE aux avions bélarusses, après le détournement dimanche vers Minsk d’un appareil de la compagnie irlandaise Ryanair afin d’arrêter un opposant au régime d’Alexandre Loukachenko.

Dans des conclusions adoptées à cette occasion, les Vingt-sept soulignent que les “mesures nécessaires” seront prises “pour interdire le survol de l’espace aérien de l’UE par les compagnies bélarusses et empêcher l’accès aux aéroports de l’UE des vols opérés par ces compagnies“.

Les dirigeants européens ont également invité les transporteurs aériens basés dans l’UE à éviter le survol du Bélarus et réclamé “la libération immédiate” de l’opposant Roman Protassevitch.

Les chefs d’Etat et de gouvernement de l’UE ont par ailleurs appelé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) à enquêter d’urgence sur cet incident “sans précédent et inacceptable“.

Ils ont de même demandé au Conseil de l’UE d’adopter de nouvelles sanctions économiques ciblées contre le Bélarus et d”élargir dès que possible la liste des responsables et entités” visés par des mesures restrictives européennes.

Quelque 88 personnes et sept entités bélarusses ont déjà été sanctionnées par une interdiction de voyager dans l’UE et un gel des avoirs pour la répression de l’opposition, suite à la présidentielle du 9 août 2020 ayant donné la victoire à Alexandre Loukachenko.

( Avec MAP )