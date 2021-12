Liban: Le ministre de l’information Georges Kordahi annonce sa démission

Le ministre libanais de l’information, Georges Kordahi, a annoncé, vendredi, sa démission de son poste ministériel.

« J’ai décidé de renoncer à mon poste ministériel pour le simple fait que le Liban est plus important« , a-t-il indiqué lors d’une conférence de presse tenue au ministère de l’Information, notant qu’il « n’accepte pas d’être utilisé comme une raison pour nuire aux Libanais résidant dans les pays du Golfe parce que les intérêts de mon pays et de mes proches sont bien au-dessus de mes intérêts personnels« .

Ainsi, M. Kordahi a expliqué qu’il avait « été informé par le Premier ministre, Najib Mikati, que le président français Emmanuel Macron doit se rendre en Arabie saoudite et que la France souhaiterait que je démissionne avant la visite de M. Macron en Arabie saoudite. Je suis ici pour vous dire que le Liban est plus important que Georges Kordahi et que les intérêts des Libanais sont plus importants que mon poste« .

L’Arabie saoudite avait rappelé fin octobre son ambassadeur à Beyrouth et expulsé l’ambassadeur libanais à la suite de propos de M. Kordahi critiquant l’intervention militaire de Ryad au Yémen.

Le Premier ministre, Najib Mikati, a implicitement appelé le ministre à démissionner, et un émissaire de la Ligue arabe a plaidé lundi à Beyrouth pour sa démission, afin d’amorcer un règlement de la crise.

( Avec MAP )