L’ICESCO et la PMU signent un accord de partenariat en matière de prospective stratégique et de recherche scientifique

L’Organisation du Monde Islamique pour l’Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO) et l’Université Prince Mohammad Bin Fahd (PMU) ont signé, virtuellement le 03 mai 2021, un accord de partenariat en matière de recherche scientifique, d’études en prospective stratégique et de coopération dans la mise en œuvre des programmes et activités pratiques à même de contribuer au renforcement des technologies et de l’innovation dans le monde islamique.

Cet accord a été signé respectivement par Dr Salim M. AlMalik, Directeur général de l’ICESCO, et Dr Issa Al-Ansari, Président de la PMU, en présence de nombre de directeurs et responsables des deux parties.

Dans son allocution à la cérémonie de signature, Dr AlMalik s’est félicité de cet accord, en soulignant que ce dernier permettra d’unifier les efforts des deux parties pour davantage de coopération et de partenariat, à travers des projets pratiques et études prospectives, à savoir : étude de “l’avenir du monde islamique” ; projet sur “l’avenir d’après les jeunes” ; étude sur “les habitants et la démographie à l’horizon 2050 : les musulmans à l’intérieur et à l’extérieur du monde islamique”; étude sur “les répercussions de la pandémie de COVID-19 sur le Hajj et la Omra”; et étude sur “l’avenir de l’enseignement”.

Et d’ajouter que l’ICESCO, à travers le Centre de Prospective stratégique et le Secteur des Sciences et de la Technologie, collaborera avec la PMU afin de mener des études et mettre en œuvre des programmes et projets au service du monde islamique.

De son côté, Dr Al-Ansari a souligné que cet accord est axé sur des aspects très importants de coopération entre les deux parties, en précisant que l’impact dudit accord ne doit pas se limiter sur le monde islamique, mais plutôt s’étendre à l’échelle internationale.

Aussi a-t-il ajouté que l’ICESCO et la PMU sont complémentaires en termes de prospective et d’intelligence artificielle, en indiquant que l’Université forme ses lauréats à répondre aux exigences de la vie, notamment le marché de travail local et international.

Pour rappel, les clauses de l’accord signé entre l’ICESCO et la PMU comprennent la coopération dans l’élaboration des programmes spécialisés et activités de recherche, le développement des compétences du personnel opérant dans le Centre Prince Mohammad Bin Fahd pour les Études prospectives et le Centre de l’ICESCO de Prospective stratégique, et l’intensification des efforts pour parvenir au rayonnement international des deux centres en matière d’études prospectives, d’intelligence artificielle, de jeunesse et d’entrepreneuriat.